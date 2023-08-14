Ребенок пострадал на юге ДНР в результате обстрела украинских боевиков
На юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал ребенок, сообщили 14 августа в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Мальчик был ранен в селе Юрьевка.
«В населенном пункте Юрьевка пострадал ребенок — мальчик 2017 года рождения», — говорится в Telegram-канале СЦКК.
ВСУ нанесли удар по населенному пункту утром в понедельник дальнобойными ракетами.
Накануне один человек погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Также были повреждены жилые дома.
Днем ранее жители Петровского района Донецка рассказали «Известиям» о последствиях обстрела города. По их словам, было несколько прилетов, причем одну ракету не было слышно. При атаке погиб мужчина.
ВСУ ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.