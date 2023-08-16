В Red Wings заявили о соблюдении требований безопасности на рейсе из Антальи

Рейс авиакомпании Red Wings из Антальи 13 августа действительно выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ), однако это не нарушает требований безопасности и не создавало угрозы пассажирам. Об этом перевозчик заявил в комментарии «Известиям» 16 августа в свою защиту после того, как Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении компании.

«Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов, так как ВСУ предназначена для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования», — сообщили в Red Wings.

Там также добавили, что система кондиционирования самолета Boeing 777 была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей.

В компании отметили, что при любых подозрениях на неисправность всегда отстраняют самолеты от полетов для выяснения причин и устранения неполадок.

Также в Red Wings указали, что сотрудники авиакомпании оказывают полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий.

Как пояснил источник «Известий», знакомый с ситуацией, во время стоянки и обслуживания самолета при деактивированной ВСУ кондиционирование воздуха в салоне осуществляется за счет привлечение внешней энергии. Аэропорт в таком случае должен предоставить внешний блок для кондиционирования, так называемый ACU (Air Conditioning Unit).

С 13 августа Red Wings задержала несколько рейсов, в том числе из турецкой Антальи в Екатеринбург и в московский аэропорт Жуковский, из-за неисправности двух самолетов Boeing 777. Рейсы были задержаны более чем на сутки.

Несмотря на неисправность установки, отвечающей за кондиционирование и обеспечение запуска двигателей, работники компании 13 августа решили выполнить рейс из Антальи в Москву. Однако, приняв пассажиров на борт, он не трогался с места. О причинах людям не сообщали, из-за чего у пассажиров началась паника, часы ожидания они проводили на местах в душном салоне. Позже экипаж заявил о технических неполадках и высадил людей.

14 августа Росавиация заявила, что авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров одного из двух задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту.

Позже, 16 августа, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В ведомстве отметили, что на борту самолета находились 406 пассажиров, возникла реальная угроза их жизни и здоровью.