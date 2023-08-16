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СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг при организации полетов компанией Red Wings, сообщили 16 августа в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией «Ред Вингс» (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Работники компании 13 августа решили выполнить рейс из Антальи в Москву, несмотря на неисправность установки, отвечающей за кондиционирование и обеспечение запуска двигателей. Пассажиров приняли на борт и заявили о технических неполадках. Из-за этого у людей началась паника, часы ожидания они проводили на местах в душном салоне.

На борту были 406 пассажиров, возникла реальная угроза их жизни и здоровью, отмечает ведомство.

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Red Wings с 13 августа задержала несколько рейсов, в том числе из турецкой Антальи в Екатеринбург и в московский аэропорт Жуковский из-за неисправности двух самолетов Boeing 777. Рейсы были задержаны более чем на сутки.

14 августа Росавиация заявила, что авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров одного из двух задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту.

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