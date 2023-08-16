На форуме «Армия-2023» Минобороны подписало контракты на 400 млрд рублей

На форуме «Армия-2023» Минобороны РФ подписало с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) госконтракты более чем на 400 млрд рублей. Об этом 16 августа сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

«Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более чем 400 млрд рублей», — отметил Гуляев.

После выполнения этих госконтрактов ВС РФ получат более 2,5 тыс. образцов военной и специальной техники и вооружения, а также более 1,8 млн единиц средств поражения.

Уже во второй день форума, 14 августа, член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев рассказал «Известиям» о планах Минобороны по заключению контрактов на общую сумму свыше 433 млрд рублей, однако, по его словам, эта сумма не предел. Он отметил, что новые дружественные связи со странами Африки, Азии и Латинской Америки подстегивают развитие партнерских отношений и контрактов во всех отраслях экономики.

Позже, 16 августа, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на полях форума «Армия-2023» сообщил, что Россия также прорабатывает проекты строительства современных сервисных центров по ремонту и обслуживанию российской бронетехники, а также автомобильной техники в ряде стран Африки.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.