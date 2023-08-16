«Рособоронэкспорт» сообщил о проектах центров по ремонту бронетехники в Африке

Россия занимается вопросом строительства сервисных центров по ремонту и обслуживанию российской бронетехники в африканских странах, сообщил 16 августа глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на полях форума «Армия-2023».

«Мы прорабатываем проекты строительства современных сервисных центров по ремонту и обслуживанию российской бронетехники, а также автомобильной техники в ряде стран Африки», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 2 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что политическое сотрудничество России с Африкой необходимо использовать для углубления взаимодействия в экономике. Он указал на то, что Россия относится к африканским странам как к друзьям, и они отвечают ей взаимностью. Российский лидер уточнил, что в таких условиях необходимо расширять взаимодействие.

27 июля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Между тем 29 июля Путин провел пресс-конференцию по итогам российско-африканского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге. Он заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. Президент добавил, что страны Африки уже активно работают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), закупают оружие, учатся военному делу.