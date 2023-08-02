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Путин указал на важность углубления взаимодействия с Африкой в экономике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Политическое сотрудничество России с Африкой необходимо использовать для углубления взаимодействия в экономике. Об этом в среду, 2 августа, на совещании с членами кабмина заявил президент РФ Владимир Путин.

Он указал на то, что Россия относится к африканским странам как к друзьям, и они отвечают ей взаимностью. По словам российского лидера, в этих условиях нужно расширять взаимодействие.

«Нам надо реально трансформировать уровень политического доверия в экономическое сотрудничество», — сказал президент.

Путин сообщил, что в настоящее время Россия готовит ряд соглашений о создании зоны свободной торговли с таким североафриканскими странами, как Египет, Марокко, Тунис и Алжир. При этом он отметил, что точек развития на африканском континенте гораздо больше.

«Континент просто огромный. И он будет, совершенно очевидно, по мнению многих экспертов развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено за предыдущие десятилетия», — сказал российский лидер.

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29 июля Путин провел пресс-конференцию по итогам российско-африканского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге. Он заявил, что саммит Россия Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. Он напомнил о «колоссальном заделе советского времени», на базе которого сейчас возможно развивать широкий спектр взаимодействий с континентом, хотя тогда нередко упрекали руководство страны в напрасных тратах, а африканскую сторону — в безответном принятии предоставляемой помощи.

Президент добавил, что страны Африки уже активно работают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), закупают оружие, учатся военному делу.

Днем ранее, на пленарном заседании саммита, глава государства заявил, что Африканский континент становится новым центром силы и его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии.

До этого, 27 июля, российский лидер отмечал, что с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке, в борьбу с терроризмом, пандемиями и голодом.

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