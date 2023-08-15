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Эксперты оценили первый день форума «Армия-2023»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В первый день работы выставки экспозицию осмотрел глава Минобороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин отметил, что в этом году в выставке принимают участие 82 зарубежные компании, в то время как в прошлом году их было 32.

Испытано боем: новинки «Армии-2023» разработаны по итогам применения в СВО
На форуме можно будет увидеть технику, созданную с учетом опыта специальной военной операции

Оценивая форум, первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов подчеркнул, что углубление торговых связей с заинтересованными странами должно происходить параллельно с укреплением военного сотрудничества.

«Укрепление экономических связей с дружественными странами благоприятно влияет на развитие военно-технического сотрудничества, которое необходимо для отстаивания суверенитета и независимости стран. Это выгодно всем», — сказал «Известиям» сенатор.

Введенные против России англосаксонским миром рестрикции продемонстрировали возможность государственной независимости от поставок из США и Европы, заявил «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.

«Уничтожение западного вооружения на Украине выгодно показывает плюсы российского оборонного кластера. В рамках форума «Армия-2023» Минобороны РФ уже объявило о планах по заключению контрактов на общую сумму свыше 433 млрд рублей и это не предел. Новые дружественные связи со странами Африки, Азии и Латинской Америки подстегивает развитие партнерских отношений и контрактов во всех отраслях экономики», — заметил Олег Воробьев.

То, что в этом году на форуме больше иностранных компаний, чем в прошлом, подтверждает: военно-техническое сотрудничество развивается, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повышение в кластере: как прошел день открытия форума «Армия-2023»

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