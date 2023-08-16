В Белоруссии заявили об умышленном создании Литвой барьеров на границе

Литва умышленно создает искусственные барьеры на границе с Белоруссией в угоду своим политическим амбициям. Об этом 16 августа заявил Госпогранкомитет Белоруссии.

«Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Беларусью является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей», — отмечено в заявлении на сайте ведомства.

Как поясняет белорусская сторона, Литва обосновала данное намерение якобы угрозой своей безопасности, имея в виду, в частности, присутствие ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. На самом же деле это не соответствует истинному положению вещей.

«В действительности литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу», — указал Госпогранкомитет.

Там также добавили, что закрытие Литвой двух КПП приведет к росту очередей транспорта.

Правительство Литвы решило временно закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией с 18 августа на заседании ранее в этот день. В качестве причины были указаны «изменения геополитической ситуации», «угроза национальной безопасности», а также «стремление пресечь контрабанду».

В начале июля стало известно, что Литва в одностороннем порядке также закрыла пограничный переход Мядининкай на белорусской границе.

Позже, 8 августа, правительство соседней Латвии сообщило, что с 11 августа на полгода собирается усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.