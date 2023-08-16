В Дагестане сообщили об опознании 13 из 35 погибших при взрыве в Махачкале

После взрыва на АЗС в Махачкале опознаны 13 из 35 погибших. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана в среду, 16 августа.

«Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Также сообщается, что, по оперативной информации на 10:00 среды, в больницах республики остаются 46 пациентов.

После трагедии минцифры Дагестана по поручению главы республики Сергея Меликова организовало горячую линию.

По номеру 8 (8722) 98-90-81 можно получить информационную поддержку в любое время.

Пожар и взрыв на АЗС в Махачкале произошли вечером 14 августа. Площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. По данным источника «Известий», причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как позднее, 16 августа, рассказала «Известиям» руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев, на АЗС наблюдались многочисленные нарушения. По его словам, судя по кадрам с места происшествия, отсутствовала необходимая система пожаротушения.