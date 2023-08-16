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СМИ узнало о начале производства iPhone 15 в Индии на базе заводов Foxconn

Bloomberg: Apple начала производить iPhone 15 в Индии
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Фото: AP/Jeff Chiu
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Apple начала производство iPhone 15 на базе заводов тайваньской Foxconn в индийском штате Тамилнад, следуя плану развития производства за пределами Китая. Об этом 16 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Устройства индийского производства планируют поставить уже через несколько недель после отгрузки первых партий из Китая.

Как отмечает агентство, Apple запустила проект по расширению заводских мощностей, чтобы снизить риски для цепочек поставок, находящихся под угрозой из-за растущей напряженности в отношениях между США и Китаем. В то время как Нью-Дели стремится наладить более тесные связи с Вашингтоном и стать высокотехнологичным производственным центром.

Раньше Apple производила в Индии малую часть своей продукции, местные заводы отставали от китайских на шесть-девять месяцев. Но уже в марте 2022 года компания произвела в стране около 7% всех смартфонов и заявила об увеличении мощностей.

По словам источников издания, масштабы сборки iPhone 15 в Индии будут зависеть от поставок компонентов и скорости развития производственных линий на Foxconn.

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В начале августа СМИ стала известна дата презентации новых смартфонов Apple. Ожидается, что она пройдет 13 сентября. В таком случае предзаказы начнут оформлять уже 15 сентября. Предполагается, что старт официальных продаж будет назначен на 22 сентября.

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