СМИ назвали дату презентации iPhone 15

Американские операторы связи обратились к своим сотрудникам с просьбой не брать отгул 13 сентября из-за предстоящего анонса некого смартфона. Вероятно, речь идет о iPhone 15. Об этом 3 августа сообщил портал 9to5mac со ссылкой на источники.



Ожидается, что iPhone 15 обновит свой дизайн. У него появятся слегка изогнутые грани и более тонкие рамки вокруг дисплея. Все модели в линейке будут оснащены обновленным вырезом под Face ID и камеру Dynamic Island. Также в смартфонах изменится разъем для зарядного устройства: будет использоваться кабель USB-C вместо Lightning.



Если Apple представит новые iPhone 13 сентября, то предзаказы на смартфоны начнут оформлять уже в пятницу, 15 сентября. Старт официальных продаж в таком случае будет назначен через неделю, 22 сентября, говорится в публикации.

iPhone 14 презентовали 7 сентября в 2022 году, а предзаказы открыли спустя два дня. Официальный релиз в магазинах стартовал 16 сентября.



В материале уточняется, что iPhone 15 Pro может быть дефицитным, поэтому есть вероятность, что компания перенесет начало продаж старших моделей. В прошлом году продажи iPhone 14 Plus начались почти на месяц позже по сравнению с другими моделями из-за проблем с поставками.

До этого, 26 июля, аналитик Barclays Тим Лонг спрогнозировал цены на модели iPhone 15. Так, по его расчетам, Pro и Pro Max будут стоить на $100–200 дороже, чем их предшественники iPhone 14 Pro и Pro Max. Также он предположил, что цены на iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся на уровне $799 и $899 соответственно.