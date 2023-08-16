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Экс-глава МИД Австрии сравнила рязанскую деревню с Сейшелами и Мальдивами

Экс-глава МИД Австрии: мне не нужны Мальдивы или Сейшелы, рязанская деревня лучше
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в среду, 16 августа, рассказала, что для нее рязанская деревня Петрушово, где она в настоящее время проживает, лучше, чем Мальдивы или Сейшелы.

Она приехала в Рязанскую область вскоре после Петербургского международного экономического форума, в котором принимала участие, и вот уже несколько недель живет в деревне.

«Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке…», — сказала Кнайсль по-русски в беседе с ТАСС.

Она отметила, что считает такую жизнь хорошей.

«Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — заключила бывший министр.

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9 августа в беседе с журналистами Кнайсль рассказала, что ей нравится жизнь в русской деревне. По словам дипломата, местные жители приняли ее хорошо. Кнайсль также отметила, что успела посетить деревенский праздник «Макушка лета».

Днем ранее стало известно, что бывшая глава австрийского МИДа поселилась в рязанской деревне. По ее словам, ей пришлось оставить прежнюю жизнь и начать всё сначала.

В конце июля Кнайсль рассказала «Известиям», что ей пришлось покинуть Австрию, поскольку она работает с Россией. Австрийские дипломаты хотели отозвать ее гражданство из-за того, что она преподает в российском университете.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах.

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