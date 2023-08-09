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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о жизни в русской деревне

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что ей нравится жить в рязанской деревне
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль проживает в деревне Петрушово Рязанской области. Дипломат рассказала, что ей нравится жизнь в русской деревне. Об этом она призналась 9 августа в беседе с журналистом.

По словам дипломата, местные жители приняли ее хорошо.

«Приняли меня очень доброжелательно, хорошо жить в русской деревне», — приводит ее слова «РИА Новости».

Кнайсль также отметила, что успела посетить деревенский праздник.

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Накануне стало известно, что Кнайсль поселилась в рязанской деревне. По ее словам, ей пришлось оставить прежнюю жизнь и начать всё сначала.

В конце июля Кнайсль рассказала «Известиям», что ей пришлось покинуть Австрию, поскольку она работает с Россией. Австрийские дипломаты хотели отозвать ее гражданство из-за того, что она преподает в российском университете.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах. 18 мая 2023 года немецкая Die Welt сообщила, что Европарламент планирует принять резолюцию, в которой намерен призвать Совет Евросоюза включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Карин Кнайсль в санкционные списки, если они не откажутся от своих постов в российских компаниях. 23 мая экс-глава МИДа покинула совет директоров российской нефтяной компании.

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