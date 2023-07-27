Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала причину отъезда из страны

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула родину из-за работы, об этом дипломат рассказала «Известиям» в четверг, 27 июля.

«Мне пришлось покинуть Австрию, так как я до сих пор работаю с Россией. Австрийские дипломаты хотели отозвать мое гражданство, только лишь потому, что я преподаю в российском университете», — рассказала она.

По мнению Кнайсль, австрийские власти не оставили ей выбора.

Дипломат отметила, что посетила по рабочим вопросам Санкт-Петербург, где проходит форум Россия – Африка. Несмотря на занятость, бывший австрийский министр была в Кунсткамере, где сотрудники музея провели для нее экскурсию.

Кнайсль добавила, что Санкт-Петербург остается крупным центром искусства. Город стал очень ярким наследием Петра Первого.

По признанию дипломата, она изучает русский язык с преподавателем, но пока он дается ей непросто.

В начале июля газета Washington Post сообщила со ссылкой на дипломата, что она «не дает интервью» и эмигрировала из Австрии из-за «угроз смерти»

Карин Кнайсль была главой МИД Австрии с 2017 по 2019 год. 18 мая немецкая Die Welt сообщила, что Европарламент планирует принять резолюцию, в которой намерен призвать Совет Евросоюза включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Кнайсль в санкционные списки, если они не откажутся от своих постов в российских компаниях.

23 мая сообщалось, что Кнайсль покинула совет директоров российской нефтяной компании. Отмечалось, что в компании рассчитывают на сотрудничество с ней «как с видным представителем международного экспертного сообщества».