Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти». Об этом сообщается на сайте компании в понедельник, 23 мая.

«Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая», — говорится в сообщении.

Также в документе содержится отказ от продления полномочий Кнайсль в совете директоров компании на второй срок, передает RT.

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Компания поблагодарила Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой.

«В будущем «Роснефть» рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества», — отметили в «Роснефти».

Ранее, 20 мая, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти».

В «Роснефти» также отметили вклад Шредера и Варнига в международный бизнес компании и в реализацию масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, которые были направлены на повышение эффективности немецкой экономики и ее промышленности, а также благополучия ее граждан, сообщает телеканал «360».