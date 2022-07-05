Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз расправы

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за «угроз смерти». Об этом 5 июля сообщила газета Washington Post.

«В текстовых сообщениях репортеру The Washington Post Кнайсль написала, что «не дает интервью» и эмигрировала из Австрии из-за «угроз смерти», — уточняет издание.

Карин Кнайсль была главой МИД Австрии с 2017 по 2019 год. 18 мая немецкая Die Welt сообщила, что Европарламент планирует принять резолюцию, в которой намерен призвать Совет Евросоюза включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Карин Кнайсль в санкционные списки, если они не откажутся от своих постов в российских компаниях.

23 мая сообщалось, что Кнайсль покинула совет директоров российской нефтяной компании. Отмечалось, что в компании рассчитывают на сотрудничество с ней «как с видным представителем международного экспертного сообщества».