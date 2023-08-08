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Экс-глава МИД Австрии поселилась в селе в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на месяц поселилась в селе в Рязанской области
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Фото: Global Look Press/photonews.at/Georges Schneider
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области, дипломат намерена пожить там месяц. Об этом 8 августа сообщило издание Vidsboku.

Кнайсль уже посетила концерт в честь праздника «Макушка лета». Она пообщалась с местными жителями и рассказала о своих планах.

«Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», — призналась она.

С местными жителями Кнайсль общалась на русском языке, который, по ее словам, знает очень мало. Она уточнила, что знает итальянский и французский языки, а русский только стала изучать.

Говоря о том, намерена ли она задержаться в деревне на длительное время, дипломат ответила уклончиво.

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В конце июля дипломат рассказала «Известиям», что ей пришлось покинуть Австрию, так как она работает с Россией. Австрийские дипломаты хотели отозвать гражданство дипломата из-за того, что она преподает в российском университете.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах. 18 мая 2023 года немецкая Die Welt сообщила, что Европарламент планирует принять резолюцию, в которой намерен призвать Совет Евросоюза включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Кнайсль в санкционные списки, если они не откажутся от своих постов в российских компаниях.

23 мая сообщалось, что Кнайсль покинула совет директоров российской нефтяной компании.

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