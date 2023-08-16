Американист отверг возможность ареста Трампа после явки в тюрьму Фултона

Офис шерифа округа в штате Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне. Политолог-американист Малек Дудаков 16 августа отметил в беседе с «Известями», что эта явка Трампа в тюрьму будет формальной процедурой.

«У него другого варианта нет, понятно, что он явится. Но здесь нужно понимать, что это формальная процедура. Он просто там должен оказаться, у него возьмут отпечатки пальцев, его сфотографируют, и затем, соответственно, он выйдет обратно на свободу в рамках той сделки, которая у него со следствием имеется. Никто его в тюрьму сажать не будет. Это формальная процедура — точно так же, как он являлся в суд в Нью-Йорке, потом в Майами. Тут то же самое — просто нужно явиться в тюрьму», — сказал эксперт.

Накануне Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что 21 августа собирается представить доклад о фальсификациях на выборах главы государства в 2020 году, которые прошли в штате Джорджия. По его словам, на основании этого доклада с него должны будут снять все обвинения во вмешательстве в президентские выборы.

14 августа против Трампа были выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.