Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 101 человек. Об этом 15 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.

Отмечается, что по состоянию на утро 15 августа было пройдено около 32% от общей зоны поиска пострадавших. В связи с этим, число погибших еще может значительно возрасти, сказал Грин.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн.

Президент США Джо Байден призвал все структуры федерального подчинения на Гавайях присоединиться к борьбе с лесными пожарами.

Власти округа Мауи на Гавайях сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек. Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи составляет 89 человек.

Телеканал ABC 15 августа сообщил, что на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести во время пожаров на острове Мауи, все они находились в одном доме. По данным местных властей, сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести.