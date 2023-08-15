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Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens
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В Москве мировой судья оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит русскоязычная «Википедия», на 2 млн рублей за неудаление фейков о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда во вторник, 15 августа.

Как следует из материалов дела, Роскомнадзор требовал удалить две статьи, содержащие недостоверную информацию о действиях российских военных, в том числе материал о событиях в Краматорске.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

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До этого Wikimedia Foundation получила штраф за неудаление фейков о спецоперации 3 августа. Тогда Роскомнадзор также требовал удалить две статьи. В одной из них обсуждалось название операции и ее сравнение с другими военными конфликтами, в другой размещена информация о возможном применении ядерного оружия в ходе СВО.

20 июня сообщалось, что компания Wikimedia Foundation была оштрафована мировым судом в Москве на 1,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Поводом для составления протокола стали материалы о зацепинге — способе опасного передвижения на крышах вагонов и подножках.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию ВС России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что принятие данного закона было необходимо на фоне информационной войны против России.

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