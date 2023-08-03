Суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей «Википедию» за неудаление фейков об СВО

Мировой суд в Москве 3 августа оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», на 3 млн рублей за отказ удалить недостоверную информацию о специальной военной операции (СВО) на Украине.

Роскомнадзор требовал удалить две статьи с недостоверной информацией о спецоперации. В одной из них обсуждалось название операции и ее сравнение с другими военными конфликтами, в другой размещена информация о возможном применении ядерного оружия в ходе СВО.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

20 июня сообщалось, что компания Wikimedia Foundation была оштрафована мировым судом в Москве на 1,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Поводом для составления протокола стали материалы о зацепинге — способе опасного передвижения на крышах вагонов и подножках.