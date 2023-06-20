Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за неудаление данных
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», на 1,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 20 июня.
Поводом для составления административного протокола стали размещенные на платформе материалы о зацепинге — способе опасного передвижения на крышах вагонов и подножках.
Соответствующие видео были обнаружены «Росмолодежью».
6 июня мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн за неудаление ложной информации о специальной военной операции по защите Донбасса. В частности, Wikimedia не удалила статьи об украинской группировке «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).