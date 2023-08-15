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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

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Легковой автомобиль столкнулся с грузлвиком на автодороге Курагино — Тагашет в Красноярском крае. Три человека получили смертельные травмы.

Авария произошла днем 15 августа в районе села Брагино. По данным ИА KrasnoyarskMedia, водитель автомобиля «Волга» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу грузовику. Водитель легковушки 1959 года рождения и два его пассажира 1954 и 1999 годов рождения скончались на месте.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа МО МВД России «Курагинский». По факту ДТП проводится проверка.

В Краснодарском крае автомобили ВАЗ-2110 и Nissan столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, что привело к ДТП. Погибли два человека.

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