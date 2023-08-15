Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
Легковой автомобиль столкнулся с грузлвиком на автодороге Курагино — Тагашет в Красноярском крае. Три человека получили смертельные травмы.
Авария произошла днем 15 августа в районе села Брагино. По данным ИА KrasnoyarskMedia, водитель автомобиля «Волга» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу грузовику. Водитель легковушки 1959 года рождения и два его пассажира 1954 и 1999 годов рождения скончались на месте.
Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа МО МВД России «Курагинский». По факту ДТП проводится проверка.
В Краснодарском крае автомобили ВАЗ-2110 и Nissan столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, что привело к ДТП. Погибли два человека.