Два человека погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае

Два человека погибли и трое пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Краснодарском крае. По факту аварии проводится проверка.

ДТП произошло утром 15 августа на федеральной трассе в Абинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan совершил выезд на встречную полосу и врезался в машину ВАЗ-2110. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли. Еще один пассажир «ВАЗа», а также водитель и пассажир иномарки получили травмы.

14 августа на федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае столкнулись пять автомобилей. Смертельные травмы получили женщина и восьмилетний ребенок.