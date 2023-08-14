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Женщина и ребенок погибли при столкновении пяти машин в Краснодарском крае

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Фото: ОМВД России по Динскому району
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На федеральной автодороге М-4 «Дон» столкнулись пять автомобилей, двигавшихся в направлении Краснодара. В ГУ МВД РФ по региону сообщили 14 августа, что в результате аварии погибли женщина и ребенок.

«В 16:30 в дежурную часть ОМВД России по Динскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии <...> В результате ДТП погибли 53-летняя женщина и 8-летний ребенок», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Еще трое участников аварии госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным, причиной ДТП послужило несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима и дистанции. Проводится проверка, добавили в региональном МВД.

Ранее в этот день сообщалось, что на трассе Симферополь – Ялта в Алуште произошло ДТП, в результате которого шесть детей и один взрослый получили травмы. По данным ГИБДД, 57-летний водитель микроавтобуса Dodge при движении в направлении Симферополя допустил выезд за пределы проезжей части. Иномарка врезалась в опору линии электропередачи.

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