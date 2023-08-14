Шесть детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Семь человек, в числе которых шесть детей, получили травмы в результате ДТП на трассе Симферополь – Ялта в Алуште. По факту аварии проводится проверка.
Инцидент произошел около 11:30 14 августа. По данным ГИБДД, 57-летний водитель микроавтобуса Dodge при движении в направлении Симферополя допустил выезд за пределы проезжей части. Иномарка врезалась в опору линии электропередачи, пишет ИА «Крыминформ».
В машине находились дети в возрасте от пяти до 16 лет. Водитель и шесть детей доставлены в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.
В Брянской области 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при повороте не пропустил «Ладу Приору». В результате столкновения три человека получили травмы.