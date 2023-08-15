Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО

США готовы покуситься на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в попытках вывести из-под его действия свой ядерный проект в рамках AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Об этом во вторник, 15 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос и готовы сейчас, уже есть и такие опасения, покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности — Договор о нераспространении ядерного оружия», — сказал Лавров.

По словам министра, такие риски создаются в результате попыток вывести из процедур этого договора американский ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS. В него, как отметил Лавров, Соединенные Штаты уже «завлекают» Японию и Южную Корею.

Наряду с этим Лавров напомнил об отказе обсуждать совместно с США и НАТО выдвинутую в декабре 2021 года президентом России Владимиром Путиным инициативу по юридически обязывающим гарантиям безопасности.

Накануне постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью «Известиям», что американские власти за счет альянса AUKUS стремятся сохранить глобальное доминирование.

При этом до этого, 26 июня, в МИД России сообщили, что странам — участницам ДНЯО необходимо объединиться для обеспечения режима нераспространения ядерного вооружения. Нераспространение является одним из элементов поддержания мировой стабильности, указали в ведомстве.

ДНЯО — многосторонний международный акт, разработанный комитетом по разоружению ООН и направленный на предотвращение расширения круга государств, обладающих ядерным оружием. Подписанный в 1968 году ДНЯО узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, СССР, США и Франции. Другие подписавшие документ государства лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения.