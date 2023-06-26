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В МИД РФ заявили о необходимости сплотиться странам-участницам ДНЯО

МИД РФ: странам ДНЯО нужно сплотиться для обеспечения нераспространения ядерного оружия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Странам – участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) необходимо объединиться для обеспечения режима нераспространения ядерного вооружения. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в МИД РФ.

«Очевидно, что в условиях накалившейся до предела международной обстановки государствам — участникам необходимо сплотиться для обеспечения устойчивости нераспространения ядерного оружия», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Нераспространение является одним из элементов поддержания мировой стабильности, уточнили в министерстве.

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В августе 2022 года прошла Десятая конференция по ДНЯО, в ходе которой участники не смогли прийти к единому взгляду на обязательствах ядерных держав по разоружению и возможность включения в текст итогового документа положений о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Единственной договоренности сторонам удалось добиться по процедурной части относительно следующей конференции в 2026 году.

Результаты Десятой конференции прокомментировал также заместитель главы делегации России на мероприятии Андрей Белоусов, который отметил, что конференция стала «политическим заложником» из-за продвижения частью участников лживых заявлений по Украине.

ДНЯО — многосторонний международный акт, разработанный комитетом по разоружению ООН и направленный на предотвращение расширения круга государств, обладающих ядерным оружием. Участниками договора является 191 государство за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. Пять государств — участников договора обладают ядерным оружием: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

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