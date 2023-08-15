Систему уличного освещения модернизируют в Биробиджане

С 2023 года в Биробиджане начинается модернизация уличного освещения. Работы проводятся в рамках концессионного соглашения.

По данным мэрии, в городе установят около 2 тыс. новых светильников, а также обновят свыше 3 тыс. светоточек. Об этом пишет ИА EAOMedia. Жителей Биробиджана предупреждают, что во время модернизации могут возникать определенные сложности с отсутствием освещения на отдельных участках. Света не будет во время демонтажа старых опор освещения и монтажа новых, уточнили в администрации.

На текущий момент в город поступает необходимое оборудование, в распоряжении подрядчика находятся все опоры и система освещения.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области появились четыре новые зарядные станции для электромобилей. Их оборудовали на трассах в районе города Облучье, поселка Теплоозерск, сел Партизанское и Будукан.