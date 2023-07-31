Четыре новые зарядные станции для электромобилей появились в ЕАО

В ЕАО появились четыре новые зарядные станции для электромобилей. Их оборудовали на трассах в районе города Облучье, поселка Теплоозерск, сел Партизанское и Будукан. Технологическое присоединение выполнили энергетики филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

Как поясняет ИА EAOMedia, установка электрозарядных станций проводится в рамках проекта РусГидро «Новый Шелковый путь». Цель — построить зарядную сеть, объединяющую Москву с Владивостоком. На всей протяженности трассы «РусГидро» планирует установить зарядные станции с расстоянием между ними не более 150 км.

По словам представителя АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» Виктора Грунина, места для установки станций выбираются неслучайно. Они расположены вдоль федеральных дорог. Таким образом, автовладельцы могут заряжать автомобили не только в черте города, но и при переездах между городами.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в странах Евросоюза электромобили впервые в истории обогнали автомобили с двигателем внутреннего сгорания по количеству продаж за месяц. Таковы данные Ассоциации европейских автопроизводителей.