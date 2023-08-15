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В Госдуме назвали условие для начала мирных переговоров России и Украины

Депутат Хамзаев: Зеленский начнет мирные переговоры с РФ только по команде США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Как только в США устанут от украинского конфликта, Вашингтон даст команду президенту Украины Владимиру Зеленскому начать переговоры с Москвой. Об этом 15 августа заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Ожидать от Зеленского и Украины, что они примут решение по переговорам, — это, я считаю, неправильно, потому что это полностью от них не зависит. Решения принимаются не в Киеве, решения принимаются в Вашингтоне. Когда в Вашингтоне устанут от нытья Зеленского, от происходящих событий, и они поменяют вектор своего движения на более гуманный, а не на людоедский, как это работает сегодня, тогда по стойке смирно и под диктовку Зеленский начнет говорить о том, что нужны переговоры», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Хамзаев отметил, что Зеленский сам себе связал руки указом на запрет переговорного процесса с Россией.

«Но это еще раз доказало то, что Россия говорила неоднократно, что украинский режим сегодня является марионеточным. Это факт, потому что все удивлены, потому что в истории такого не было, что государство себе запрещало вести переговоры по спасению собственного народа», — заключил парламентарий.

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Ранее в этот день в офисе Зеленского, заявили, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не переговоры с Россией.

12 августа украинский министр иностранных дел Алексей Кулеба сказал, что предстоящий политический сезон может оказаться сложным для Украины, так как всё больше государств начнет призывать Киев к переговорам с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, в конце июля сообщил об отсутствии предпосылок к мирному урегулированию конфликта. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, он является лишь инструментом в столкновении коллективного Запада с Россией, подчеркнул Песков.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Затем, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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