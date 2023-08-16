«Я против отстранения спортсменов России и Белоруссии»

За последние полтора года Российскую премьер-лигу покинули множество иностранных футболистов. Среди них были грузинские игроки — главная звезда казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия и защитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили. Оба вскоре трудоустроились в топовых европейских чемпионатах. А Хвича в минувшем сезоне сумел его выиграть, добившись с «Наполи» триумфа в Серии А, чего с клубом из Неаполя не случалось более 30 лет — со времен выступления за него Диего Марадоны.

О том, как на успехи Кварацхелии повлияло выступление за московский «Локомотив» и «Рубин», и как в Грузии воспримут возможные трансферы своих футболистов в Россию, «Известия» пообщались с легендой советского футбола, бронзовым призером Олимпиады-1980 в Москве, серебряным призером чемпионата Европы – 1988 Тенгизом Сулаквелидзе. Он был одним из лидеров тбилисского «Динамо», в 1981 году выигравшего Кубок обладателей Кубков — один из редких триумфов наших клубов в еврокубках в истории советского и постсоветского футбола.

«Я за то, чтобы отношения между нашими странами наладились»

— В прошлом сезоне Хвича Кварацхелия выиграл чемпионат Италии с «Наполи». Как думаете, насколько на его успехи повлиял опыт игры в России?

— Конечно, Россия сыграла в судьбе Хвичи важную роль! После выступления в России он был всячески готов для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице вперед, играть в таких больших чемпионатах, как итальянский.

— Хвича покинул «Рубин», ссылаясь на давление грузинской общественности, и провел несколько месяцев в «Динамо» (Батуми), прежде чем оказаться в «Наполи». Сейчас грузинские футболисты могут поехать в Россию? Их будут за это массово осуждать в родной стране?

— Мы спортсмены и стараемся с политикой не связываться. Это же логично — вот, к примеру, я спортсмен, и где будут лучшие условия, там и буду продолжать карьеру. Раньше, когда я играл, было невозможно выехать за границу, а сейчас все двери открыты. Смотря, от кого получишь приглашение, — только выбирай. В СССР такой возможности у нас не было. Сейчас у молодежи такой шанс есть, и по желанию они могут им воспользоваться. Для Грузии тоже хорошо, когда молодые ребята набираются за границей опыта, а потом выступают за сборную Грузии, делятся опытом уже у нас тут.

— Как относитесь к отстранению от международных соревнований спортсменов России и Белоруссии?

— Я против таких вещей! Спортсмен — не политик! Он должен иметь возможность участвовать в любых турнирах и соревнованиях. Не должны ущемляться права спортсменов из-за чьих-то политических амбиций. Я в любом случае на стороне спортсменов.

— Если сейчас какой-либо грузинский футболист решит поехать играть в Россию, как к этому отнесутся у вас в стране? Будет ли такое же давление, как на Хвичу?

— Возможно, найдется несколько людей, которые скажут: зачем он туда едет? Но давайте я вам так скажу: мы спортсмены, времени на карьеру у нас очень мало. Вот я, когда закончил играть, практически остался «в воздухе» — нет работы, нет дела, а ведь ты профессионал, и тебе нужно жить. Бог дал талант тебе, ну сколько ты поиграешь? Лет десять? И ты должен показать максимум возможностей. Так что я думаю, у всех должна быть возможность играть там, где самим футболистам захочется.

— Поддерживаете связи с бывшими партнерами по сборной СССР, живущими в России и на Украине?

— Мы всегда во времена СССР были как один кулак. Не было разницы — украинец ты, русский, армянин или кто-то еще. Мы все были гражданами СССР. Мы всегда уважали друг друга, и поэтому по сей день между нами есть связь. Встречаемся, созваниваемся по телефону. Мне очень нравится то время и те годы. Мы все дружили.

— Общаетесь с Кахой Каладзе?

— Он футболист с большой буквы. Столько игр сыграл за сборную Грузии, потом играл в «Милане» и два раза выигрывал Лигу чемпионов. Он и человек очень и очень хороший. Я работал с ним, когда Каха был футболистом, а я уже тренером. Он играл под моим руководством в юношеской сборной Грузии. Каладзе всегда от начала и до конца был и остается профессионалом. Он с детства привык играть в команде — это ему и сейчас помогает на посту мэра. Я вам больше скажу — такого мэра в Тбилиси вообще не было никогда. Мне так приятно, что мы лично знакомы! Его все хвалят, и он очень много делает для города.

— В мае Каладзе выступил против антироссийских санкций, сказав, что Грузия сделала бы себе харакири, если бы ввела их. По вашим ощущением, народ больше поддерживает мэра Тбилиси и его соратников по партии «Грузинская мечта» из правительства страны, не вводящих санкции против России, или президента Грузии Саломе Зурабишвили с ее антироссийской риторикой?

— Естественно, у Каладзе свои взгляды на происходящее, но народ Грузии с ним солидарен! Мы, конечно, не можем «закрыться». Много произошло плохого за это время, за последние годы и десятилетия, но я считаю, что мы должны начинать жить заново, развиваться. И вообще я за то, чтобы отношения между нашими странами наладились, и мы могли спокойно приезжать к друг другу.

— В сентябре в Грузию из России переехало немало людей, которых называют релокантами. Вы ощущаете их массовое присутствие? Как к ним относятся в Грузии?

— К ним относятся очень хорошо. Да у меня и у самого в школе есть дети из Москвы и из Украины. И всё спокойно в этом плане. Я сам тренирую детей из России и считаю, что ко всем нужно относиться хорошо. Тем более человек приехал из родной страны, и у него и так проблемы. Я вообще не интересуюсь национальностями и ко всем отношусь одинаково.

— Между Россией и Грузией может снова быть дружба, как во времена их совместного нахождения в составе СССР?

— Всё в принципе возможно. Но нам потребуется на это время. Сперва должны наладиться связи между нами так, как это было раньше. Я далек от политики, но как спортсмен скажу: начать можно и со спорта, спортивных традиций. Мы должны наладить отношения.

«Чемпионат СССР был одним из лучших в мире»

— Вы упомянули собственную академию. Как давно она существует? Кто самый знаменитый воспитанник?

— С 2001 года. Со мной работал Вахтанг Копалейшвили (известный полузащитник тбилисского «Динамо» 1970-х годов, скончался в 2015 году. — «Известия»), который вырастил много футболистов — например, Соломона Кверквелию, Джабу Канкаву. И как раз Соломон начинал в нашей академии. Каждый год проводим турнир памяти Копалейшвили, и мои ученики недавно победили в нем. Наши дети из академии вообще очень много кубков выиграли по всем турнирам страны и города.

— Спустя 40 с лишним лет насколько в Грузии и в постсоветском пространстве помнят победу тбилисского «Динамо» в Кубке обладателей Кубков? И за счет чего случился тот триумф?

— Все, конечно, помнят ту победу. Это всё-таки самый большой успех в истории грузинского футбола. К моему большому сожалению, больше такой победы у нашей республики не было.

Секрет того успеха был в работе тренера Нодара Ахалкаци и блестящем подборе игроков. Тогда нам повезло, что в одной команде собрались такие мастера, как Виталий Дараселия, Давид Кипиани, Рамаз Шенгелия, Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев, Отар Габелия, Тамаз Костава и многие другие. У грузинского футбола всегда были большие перспективы. А в те годы в сборной СССР всегда были игроки из тбилисского «Динамо».

И мы играли в очень сильном клубном чемпионате. Чемпионат СССР был одним из сильнейших в Европе, с такими большими командами, как «Спартак», киевское, московское и минское «Динамо», еще много сильных соперников. Команды европейского уровня. И мы за три года до Кубка Кубков выиграли чемпионат СССР, еще дважды брали Кубок страны во второй половине 1970-х годов. При тогдашней конкуренции это было сложно сделать. Но благодаря этому мы были сильны на европейском уровне. И за счет этого выиграли Кубок Кубков.

— В ближайшие годы какой-либо клуб из стран бывшего СССР может добиться какого-либо успеха в Европе?

— Чтобы победить в еврокубке, нужна слаженная команда. Недостаточно иметь в стране несколько хороших футболистов. Чтобы одерживать такие победы, должно вырасти целое поколение. Мне повезло, что у нас оно было в 1970–1980-е годы. Нас была целая группа игроков, которые постоянно выступали за сборную СССР. Попасть в нее было огромным достижением и успехом, поскольку за место в национальной сборной конкурировало огромное количество мастеров со всей огромной страны. Когда ты попадал в эту сборную, с тобой знакомилась вся Европа, весь мир. И таких, как мы, собрали и дали возможность играть за «Динамо» (Тбилиси). А мудрый тренер Ахалкаци сделал отличную, слаженную команду.

Я очень надеюсь, что грузинский футбол еще увидит похожее достижение. Потенциал у нас есть. В первую очередь, в талантливых игроках. Звезды у нас появляются всегда. Тот же Хвича Кварацхелия — это настоящее чудо футбола. Самый сильный футболист у нас за последние годы. Но должно появиться еще немало звезд такого же масштаба.

— Легионеры нужны для достижения подобных побед?

— Я против того, чтобы привозили легионеров из-за рубежа. Лучше у себя за пару-тройку лет воспитать молодого футболиста и открыть ему путь, нежели иметь дело с приезжим спортсменом. Сейчас, на мой взгляд, в Грузию привозят футболистов второго сорта, а ведь гораздо лучше нам своих спортсменов вырастить и поддержать — результат будет гораздо лучше!

— Сейчас возможно за счет своих побеждать?

— Нам же это в СССР удавалось. Каждая республика давала много сильных игроков. Из России, Украины, Белоруссии и т.д. И Грузия была одной из лучших в этом плане. Мы все мечтали попасть в «Динамо» (Тбилиси), а уже потом и в сборную СССР.

Я вообще родом из Кутаиси. И для меня в молодости мечтой было попасть в местное «Торпедо». Когда отыграл за него пять лет, задумался о тбилисском «Динамо» и сборной. Но каждому из нас давалась такая возможность. И были тренеры, которые с детства нас готовили к этому. Мне вообще везло на тренеров. В Кутаиси был Гига Норакидзе, в Тбилиси — Нодар Ахалкаци. Если я чего-то и добился, то благодаря этим людям.

— Как вам работалось в сборной с легендарными Константином Бесковым и Валерием Лобановским?

— Выдающиеся специалисты. Благодаря таким, как они, мы и добивались больших успехов без иностранцев. Даже, если взять только те восемь-десять лет, когда я играл за сборную. С Бесковым мы выиграли бронзу Олимпиады в Москве, с Лобановским — серебро чемпионата Европы. Большая удача, что довелось участвовать в таких турнирах.

— Вы играли на чемпионате мира – 1982 в Испании, когда у нашей сборной было одновременно три главных тренера — Бесков, Лобановский и Ахалкаци. Из-за этого команда осталась без медалей?

— Да, потому что это были сильные, но очень разные тренеры. На мой взгляд, это была ошибка, назначать их одновременно. Несмотря на их профессионализм, у всех троих были свои взгляды и методы. Уверен, что будь во главе сборной любой из них, но один, мы добились бы большего успеха. А три таких тренера в одной команде — это было неправильно.

— Хоть что-то похожее наши сборные могут повторить?

— Конечно, очень надеюсь на успехи в будущем. Играют же сейчас в Европе хорошо наши ребята. Хвича в «Наполи» стал чемпионом Италии, Зурико Давиташвили во Франции выступает за «Бордо». Есть еще молодые ребята. И я надеюсь, что они еще порадуют страну успехами. И с помощью них Грузия попадет на чемпионат Европы. У нас в стране очень любят футбол и надеются на такой успех. А России желаю побыстрее вернуться в международные соревнования.

— Сложно ей будет восстановить свои позиции после возвращения?

— У вас есть потенциал за счет сильного чемпионата России. Те же Кварацхелия и Давиташвили играли в ваших клубах и после этого попали в Европу. Значит, чемпионат хороший. Хвича поднабрался опыта, играя за «Локомотив» и «Рубин». И теперь здорово играет за границей. Он настоящий профессионал. Очень много работал над собой и занимался даже после тренировок. Но раз он из чемпионатов Грузии и России дорос до «Наполи», значит, не такой уж и низкий уровень футбола в наших странах.

— Верите в потенциал наших клубов?

— Да, но, когда мы были вместе, и чемпионат интереснее был. Сейчас у всех свои национальные первенства — у Грузии, России, Белоруссии, Казахстана и так далее. Но чемпионат СССР был одним из лучших в мире! Там, где больше конкуренции, там и росли новые звезды футбола. Но у меня, конечно, всё же есть надежда, что наш футбол еще скажет свое слово.