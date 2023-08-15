«Хорошая игра после ухода лидеров — это работа тренера и руководства»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» стали одной из главных неожиданностей нового розыгрыша чемпионата России. После четырех туров они с восемью очками идут на пятом месте, лишь на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара». За два года под руководством главного тренера Игоря Осинькина «Крылья» показали способность играть в интересный атакующий футбол даже против топ-клубов и после продажи лидеров — Никиты Чернова, Ивана Сергеева, Данила Пруцева, Антона Зиньковского, Владислава Сарвели, Сергея Пиняева, Максима Глушенкова. Вот и минувшим летом уход в петербургский «Зенит» ведущего полузащитника Александра Коваленко никак не повлиял на результаты.

Одним из творцов успехов стал пришедший в «Крылья» полтора года назад бразильский защитник Фернандо Констанца. В интервью «Известиям» 24-летний футболист оценил результаты на старте сезона, поделился мнением о работе с Осинькиным, рассказал о жизни в Самаре и желании попасть в топ-клуб РПЛ.

«Можем против любого соперника играть хорошо и с позиции силы»

— У вас часто в карьере случались такие матчи, как с «Локомотивом», когда вы много били по воротам, но забили только один раз, а в итоге соперник лишил вас победы, всего однажды за игру попав в створ ваших ворот?

— Сейчас я не вспомню похожий матч. Чтобы он так складывался, когда мы имеем множество моментов, открываем счет в конце матча, но упускаем победу. И мы очень разочарованы таким результатом, потому что своей игрой заслужили большего.

— Почему так получилось?

— Повторюсь, мы создали много моментов. Но последний удар нам не удался. Отсюда и отсутствие победы. Почему не удался последний удар? Много причин. Может быть, где-то давление психологическое сказывается на игроков. Может быть, где-то не удается чуть получше пробить, чем можно. Сложно назвать одну причину и дать точный ответ.

— В прошлом сезоне у «Крыльев» было немало таких матчей, когда вы вроде играли хорошо, но теряли очки из-за слабой реализации моментов и пропущенных голов на последних минутах. В результате только в последнем туре обезопасили себя от вылета. Нет опасений, что может что-то похожее повториться теперь?

— Я верю, что такого не будет. И это показывают наши первые матчи сезона. Да, в прошлом чемпионате мы не могли набрать очков во многих матчах, где играли лучше соперника. А сейчас с «Локомотивом» хотя бы одно очко набрали, пусть и не выиграли из-за нереализованных моментов. Весной слабая реализация оборачивалась для нас поражениями. Думаю, поражение и ничья — это большая разница. Но, конечно, надо как можно больше добиваться побед, чтобы нам не грозил вылет, а, наоборот, был шанс побороться за места вверху таблицы.

— В целом вы довольны тем, как ваша команда начала нынешний сезон?

— Это хорошее начало для нас. Радует, что в чемпионате мы не проиграли ни одного матча в первых четырех турах. Хотя играли против очень сильных команд — «Ахмата», «Ростова», «Динамо», «Локомотива». Календарь был крайне сложный, но мы идем без поражений и вверху таблицы. Да, недобрали очков в матче с «Локомотивом», но показали, что можем против любого соперника играть хорошо и с позиции силы. Уверен, что по ходу сезона ошибок станет меньше, реализация будет лучше и качество игры станет приносить еще больше очков. В целом начало у нас хорошее.

— Как «Крыльям» удается идти вверху после потерь лидеров вроде Александра Коваленко?

— Это хорошая работа тренера и руководства. Тренер ставит интересный и понятный футбол, а руководство находит подходящих для этого игроков. Поэтому даже после ухода Коваленко команда продолжает хорошо играть и ее уровень сохраняется.

«Всем своим друзьям и соотечественникам всегда советую приезжать к вам»

— Стиль игры, который Игорь Осинькин ставит «Крыльям», чем-то похож на бразильский?

— Мне нравится, как наш тренер работает. Он требует, чтобы, когда у нас есть мяч, мы делали с ним, что хотим, но старались разыгрывать его низом и не боялись идти вперед, атаковать. Разумеется, когда мяч у соперника, мы должны бороться, навязывать силовую борьбу. Но без борьбы нет футбола, а в «Крыльях» нам всё равно не только позволяют, но и требуют много комбинировать, играть в атаку и показывать красивую игру. Чему я очень рад.

— Вы ждете, что тоже пойдете по пути Коваленко, Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и других игроков «Крыльев», ушедших в топ-клубы?

— Возможно. Сегодня я сосредоточен только на игре за «Крылья», но Бог знает, что может случиться в будущем.

— А в «Зенит» к группе своих соотечественников не хотите?

— Это сложно сказать. Я думаю только о «Крыльях». Конечно, когда в каком-то клубе есть много футболистов из твоей страны, это привлекает, появляется желание туда попасть. Но сейчас у меня в голове все мысли только о выступлении в Самаре и о том, как помочь команде быть выше в турнирной таблице, чем сейчас.

— Многие легионеры за последние полтора года уехали из России, недавно Маттиас Норманн сослался на неуверенность в безопасности из-за прилетов беспилотников по «Москва-Сити». Вы как себя чувствуете в нашей стране?

— Мне всё нравится. Чувствую себя спокойно в России. И в Самаре, и в Москве, и в других городах, куда мы с «Крыльями» приезжаем на выездные матчи. Всем своим друзьям и соотечественникам всегда советую приезжать к вам. Сложно мне только из-за климата здесь. Всё-таки я привык к теплой погоде в Бразилии. Но в России она отличается только зимой, а летом в Самаре жаркая погода, к которой я привык. И это хорошо.