Разъяренные «быки»: как «Краснодар» взял лидерство в РПЛ

После четырех туров чемпионата России по футболу в РПЛ лидирует «Краснодар». После выездной победы над «Оренбургом» (2:0) в минувшие выходные он остался последней командой, не потерявшей ни одного очка. А также воспользовавшейся осечкой другого лидера, московского «Спартака». Красно-белые впервые проиграли в нынешнем чемпионате, в гостях уступив екатеринбургскому «Уралу» со счетом 3:2, хотя в конце встречи казалось, что они уже вырвали победу. «Урал» стал главной сенсацией старта сезона, выйдя на второе место. Почин в части сенсаций едва не поддержали самарские «Крылья Советов», в гостях сыгравшие вничью с московским «Локомотивом» (1:1), не использовав массу моментов и позволив сопернику сравнять счет.

«Урал» — «Спартак»

Старт «Спартака» в этом сезоне стал одним из самых успешных для клуба в его истории. Пять побед из пяти — три в чемпионате и две в Кубке России. Правда, в РПЛ у него был достаточно легкий календарь. И даже на его фоне некоторые матчи были выиграны с трудом. Сначала лишь на последних минутах удалось взять верх дома над «Оренбургом» (3:2), обескровленным уходом в московское «Динамо» главного тренера Марцеля Лички и пока набравшим всего одно очко после четырех туров.

Затем были встречи с игравшими в прошлом сезоне в первой лиге командами — дома с калининградской «Балтикой» (2:1) и в гостях с казанским «Рубином» (4:1). Лишь встреча в Татарстане была выиграна без особых вариантов для соперника. Стоило выделить выездной успех в кубковой игре с «Краснодаром» (2:1), главным пока конкурентом «Спартака» в борьбе за лидерство в чемпионате.

Но трудности во втором туре группового этапа Кубка на прошедшей неделе вызывали вопросы. «Спартак» лишь на последних минутах вырвал домашнюю победу над «Пари Нижний Новгород» (5:4). И игра в обороне многих экспертов насторожила.

Во многом «Урал» был первой серьезной проверкой для подопечных Гильермо Абаскаля в чемпионате. Команда Виктора Гончаренко еще ни разу не проиграла в чемпионате, лишь один раз потеряв очки — в результате домашней ничьей с «Пари Нижний Новгород» (0:0). И домашний матч со «Спартаком» провела при собственном преимуществе. Она не раз давала сопернику шанс перевернуть игру, но всё же матч оказался за хозяевами.

На 11-й минуте вратарь гостей Илья Свинов отбил пенальти в исполнении Даниэля Мишкича, который исправился перед самым перерывом, забив гол уже с игры. На 53-й минуте Тео Бонгонда сравнял счет. «Урал» мог вырвать победу на 80-й минуте, но Гильермо Шеттине совершил промах тура (а возможно, и всего сезона): оказавшись совершенно один перед воротами «Спартака», игрок пробил в штангу.

Уже через минуту Александр Соболев наказал соперника за расточительность и вывел красно-белых вперед. Казалось, игрокам и болельщикам «Урала» долго придется после матча кусать локти из-за отданного на ровном месте матча. Но на 90-й минуте Андрей Егорычев восстановил равновесие. И дал болельщикам повод в худшем случае горевать об упущенной победе. Но, как оказалось, на собственном спасении хозяева не остановились. На третьей компенсированной минуте Эрик Бикфалви забил победный гол, который вывел «Урал» на второе место — екатеринбуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

— Считаю, мы абсолютно заслуженно победили, — поделился с «Известиями» президент «Урала» Григорий Иванов. — Мы создали немало моментов, не забили пенальти, потом была эта штанга Шеттине. По сути, мы были сильнее «Спартака» не только по счету, но и по игре. Даже ничья была бы нелогичной. Так что я горжусь, что ребята проявили характер, не опустили руки после нереализованного момента и второго гола «Спартака». И в итоге не только сравняли, но и выиграли.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Самарский клуб начал сезон не менее успешно, чем «Урал». И пока также идет без поражений. «Локомотив» после четырех туров набрал лишь пять очков, выиграв единственный матч в чемпионате. И к качеству игры подопечных Михаила Галактионова вопросов всё больше и больше.

Из-за травмы «железнодорожники» на прошедшей неделе не смогли задействовать своего основного нападающего Артема Дзюбу. Он не играл ни в победном выездном кубковом матче против «Рубина» (1:0), ни в матче против «Крыльев». Зато, выходя со стадиона после субботней встречи, вляпался в скандал, когда пригрозил снимавшему его на мобильный журналисту «РБ Спорт» «засунуть телефон в одно место».

Сам же матч прошел при тотальном преимуществе «Крыльев». «Локо» остался в игре исключительно благодаря многочисленным спасениям своего вратаря Ильи Лантратова. В частности, на 60-й минуте он отбил пенальти в исполнении Бенхамима Гарре.

Казалось, самарцы всё же возьмут свою победу, когда на 86-й минуте Николай Рассказов открыл счет. Но удар Константина Марадишвили на последних секундах встречи спас хозяев от поражения. Это был единственный удар в створ ворот в исполнении «железнодорожников», тогда как «Крылья» нанесли их 11.

— Давайте не будем заострять внимание на отбитом пенальти, — заявил «Известиям» Илья Лантратов. — Потому что нам надо думать о следующей игре. Разумеется, рад, что удалось отбить. Каждый удар с точки сложный. И хочется лишь выразить благодарность нашим аналитикам из тренерского штаба, предоставляющим информацию о каждом бьющем 11-метровые. Бьющие изучают вратарей, вратари — бьющих. Так и работаем. Ничего нового тут нет. Сложный старт «Локомотива» в чемпионате? Скажу одно: надеюсь, мы будем двигаться в правильном направлении. Нужно выправлять ситуацию. Такие спасения от поражений, как с «Крыльями», когда мы провели не лучший по качеству матч, но сравняли счет, должны дать психологический толчок для дальнейших успехов. Мы постепенно сыгрываемся, должны прибавить. Проблем и поводов для паники нет.

«Оренбург» — «Краснодар»

После стартовой победы в гостях над московским «Динамо» (3:1) «Краснодар», как и «Спартак», также имел легкий календарь в чемпионате. Но прошел его более уверенно. Сначала обыграл дома «Сочи» (2:0) и «Пари Нижний Новгород» (1:0). А в субботу благодаря дублю Эдуарда Сперцяна одержал гостевую победу над «Оренбургом» (2:0).

«Быки», идущие без потерь очков, захватили единоличное лидерство в чемпионате. Ложкой дегтя стали только неудачи в Кубке России — вслед за поражением от «Спартака» в среду случился обидный выездной проигрыш «Динамо» (3:4) из-за гола с рикошета на последних секундах.

— Команда прибавляет от матча к матчу, мы верим друг в друга, в нашего тренера и в свои силы, — сказал «Известиям» нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. — Верим, что можем дальше развивать свой успех и в плане игры, и в плане результатов. Хотим продолжать радовать зрителей ярким атакующим футболом и победами. Всё для этого у нас есть.

Также в четвертом туре «Ростов» разгромил дома казанский «Рубин» со счетом 3:0. Еще один матч тура пройдет в понедельник, когда «Пари Нижний Новгород» примет на своем поле грозненский «Ахмат». «Динамо» выиграло дома у «Балтики», оставив вне заявки одного из своих лидеров Арсена Захаряна, который в воскресенье вечером должен был улететь в Испанию на медосмотр в «Реал Сосьедад». «Зенит» в родных стенах взял верх над «Факелом» (2:0), остающимся в этом чемпионате последней командой, не набравшей ни одного очка. А ЦСКА на своём поле не без труда победил «Сочи».