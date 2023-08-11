«Крыльев» качели: сможет ли самарский клуб обыграть «Локомотив»

В Москве «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», и в четвертом туре эта встречу по афише можно назвать центральной. Обе команды в этом сезоне показывают яркий атакующий футбол, поэтому болельщики вправе ждать результативного матча. «Спартак» и «Краснодар» постараются сохранить лидерство в турнирной таблице, однако выиграть в Екатеринбурге и Оренбурге им будет совсем непросто. «Зенит» должен реабилитировать за поражение от «Динамо» в домашнем матче с «Факелом», а команда Марцела Лички — закрепить свой успех в игре с «Балтикой» Сергея Игнашевича.

«Локомотив» – «Крылья Советов»

Железнодорожники в прошлом туре крупно проиграли ЦСКА (1:4), но среди недели выиграли в Казани в Кубке России у «Рубина» (1:0), выйдя на первое место в своей группе. Теперь команде Михаила Галактионова нужно наладить дела в чемпионате.

«Крылья Советов» в этом сезоне показывают яркий и результативный футбол: в прошлом туре команда Игоря Осинькина разгромила «Ростов» (5:1), до этого сыграла результативную ничью с «Динамо» (3:3), а в Кубке на неделе с минимальным счетом уступила «Зениту» (0:1).

У матча хватает и внутренних интриг: как нынешние лидеры атаки Максим Глушенков и Сергей Пиняев сыграют против своей бывшей команды и тренера, который во многом их сформировал как футболистов.

В «Локо» воспринимают ближайший матч как возможность реабилитироваться за провал в игре с ЦСКА. «Сейчас самое главное — ближайшая игра чемпионата. Нам предстоит встреча с «Крыльями». Надо реабилитироваться за неудачный матч с армейцами», — заявил Галактионов журналистам после победы в Казани.

«Урал» – «Спартак»

«Спартак» в пятницу сыграет на выезде в Екатеринбурге против «Урала» после тяжелой и эмоциональной встречи с «Пари НН» в Кубке России (5:4). Красно-белые начали сезон с пяти побед подряд, и это важное достижение. Московский клуб впервые в своей истории начал сезон с такой серии, и даже коэффициенты букмекеров на победу команды в чемпионате обрушились.

Чтобы утвердиться в статусе претендента на золотые медали, «Спартак» обязан побеждать в таких матчах, как с «Уралом». При этом команда Виктора Гончаренко — крепкий соперник, который в пяти матчах сезона проиграл лишь однажды.

Для «Урала» это тоже лучший старт клуба: команда организованно и сбалансировано выглядит во всех матчах и по делу идет в первой пятерке таблицы. Поэтому «Спартак» ждет серьезная проверка против соперника из лидирующей группы.

— С «Уралом» будет сложная игра, — поделился мнением с «Известиями» защитник «Спартака» Леон Классен. — Такая же сложная, как и остальные. Соперник непростой, он хорошо начал сезон, а весной создал нам немало проблем, отобрал очки в чемпионате, обыграл нас в Кубке. Но наша цель — всегда побеждать, так что настраиваемся максимально серьезно на игру и намерены биться за победу.

«Ростов» – «Рубин»

В Ростове команда Валерия Карпина примет «Рубин», который не побеждает пять матчей подряд. Обе команды крупно проиграли в прошлом туре чемпионата с одинаковым счетом (1:5), а затем уступили и в Кубке. И у тех и у других сезон пока складывается неудачно, и очный матч будет важен с точки зрения уверенности.

Особенно для «Рубина», который никак не может добиться первой победы в РПЛ после возвращения из первой лиги, а тренер Рашид Рахимов уже вспоминает свои неудачные серии времен «Амкара»: «В Перми мы девять матчей подряд не побеждали, но в итоге заняли восьмое место», — отметил тренер после поражения от «Локо» в Кубке.

Готовы ли в руководстве клуба ждать девять матчей, когда Рахимов добьется первой победы, — большой вопрос. В команде же понимают, что уже ближайший матч многое определит в плане перспектив «Рубина».

— Думаю, ближайшая игра с «Ростовом» покажет, куда мы идем и на что можем рассчитывать, — сказал «Известиям» капитан «Рубина» Олег Иванов. — И мы, и «Ростов» проиграли крупно. Отступать некуда. Будет горячая игра.

Недавно команды встречались в Кубке: тогда «Ростов» с неосновным составе оказался сильнее соперника, победив с минимальным счетом 1:0.

«Зенит» – «Факел»

Чемпион России дома примет «Факел» после неожиданного поражения от «Динамо» в прошлом туре. Непривычно видеть питерцев на седьмом месте в турнирной таблице.

«Зенит» к матчу дома против последней команды чемпионата определенно подходит как фаворит. «Факел» Вадима Евсеева проиграл три матча подряд, хотя по ударам идет в числе лидеров. Воронежцы наверняка будут пытаться зацепиться за очки в Санкт-Петербурге, хоть и летят туда в статусе аутсайдера.

Для «Зенита» матч важен с точки зрения уверенности — победа позволит подняться в таблице, подтянуться к конкурентам и задать темп. Несмотря на место в таблице, «Зенит» всё равно остается фаворитом чемпионата и сверхмотивирован. Вопрос лишь в том, когда питерцы наладят игру и адаптируют своих новичков.

— Конечно, неудачное начало сезона никого не радует, — признал в разговоре с «Известиями» защитник «Факела» Сергей Брызгалов. — Это негативные моменты, так как для всех поражения эти неприятны. Мы все спортсмены с амбициями, всегда хотим выигрывать. Но это был определенный удар — четыре поражения подряд. Хотели реабилитироваться. Слава Богу, что сделали это в кубковом матче с ЦСКА (2:0). Не скажу, что до этого плохо играли. С «Ростовом» вели в счете 1:0, но проиграли 1:2, не реализовав момент в концовке. С «Локомотивом» (1:4) тоже на равных играли, но ошибки привели к разгромному поражению. Считаю, что мы двигаемся правильно, но нам где-то не повезло в первых турах. Надеюсь, матчем с ЦСКА прервали черную полосу и дальше всё будет хорошо. Теперь надо добиться успеха в Питере. Не могу сказать, что этот матч какой-то особенный. Для нас все игры сверхпринципиальные. Здесь не бывает проходных игр. У нас не то положение, чтобы разделять соперников. Нам надо брать очки. В каждой игре. И с «Зенитом» тоже. Будем готовиться к нему и сделаем всё, чтобы набрать очки.

«Оренбург» – «Краснодар»

Еще одна команда помимо «Спартака», которая пока не теряет очки в РПЛ, — «Краснодар». Он отправится в гости к «Оренбургу».

В Кубке России «Быки» проиграли «Динамо» 3:4, а до этого уступили в турнире «Спартаку». Но в премьер-лиге «Краснодар» побеждает, хоть и не без огрехов.

«Оренбург» же с новым тренером Иржи Ярошиком долго не мог выиграть: команда на неделе взяла верх над «Сочи» в Кубке — 2:0, а до этого не побеждала четыре игры. Теперь задача — набрать первые три очка в чемпионате.

— Надеюсь, мы сможем порадовать болельщиков не только результатом, но и игрой, — заявил Ярошик журналистам после победы над «Сочи».

Пока южноуральский клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с одним набранным баллом. «Краснодар» с девятью очками занимает второе место, уступая «Спартаку» лишь по количеству забитых мячей.