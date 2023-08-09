«Главное, не останавливаться и продолжать побеждать»

Открыв счет в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу против «Пари Нижний Новгород», защитник московского «Спартака» Леон Классен забил первый гол за красно-белых после двух лет выступления в их составе. Сам матч стал одним из самых результативных за всю историю российского футбола. Столичный клуб победил со счетом 5:4, хотя проигрывал 3:4 к 80-й минуте и упустил преимущество 3:1, которое имел после первого тайма.

В интервью «Известиям» Классен поделился мнением о прошедшей игре, удачном начале сезона для «Спартака» и адаптации новичков команды.

— Удивлены такому счету и количеству голов?

— Я рад. Очень рад, что так получилось. Да, хорошо, матч оказался таким зрелищным. Наверняка, он понравился болельщикам, которые пришли посмотреть игру. Думаю, все хотят увидеть как можно больше голов. И в этот раз они это получили. Рад, что и мне удалось забить.

— Для вас было особенно важно отличиться?

— У меня в карьере всего три гола. И все три с правой ноги (улыбается). Не знаю, почему именно так получается. Но главное, что удалось впервые забить за «Спартак». На мой взгляд, получился хороший гол дальним ударом. У меня не так много голов, поэтому каждый из них вызывает особые эмоции.

— Почему в начале второго тайма упустили преимущество 3:1?

— Надо сейчас посмотреть, что случилось, разобрать игру. Это установка тренера — подождать и проанализировать. Конечно, никто не хотел упускать матч из-под своего контроля. В перерыве нам тренер сказал, чтобы играли спокойно, контролировали мяч, чтобы не давать сопернику атаковать и забивать голы. И шли вперед сами, чтобы забить четвертый гол. К сожалению, не получилось, а мы из-за ошибок в обороне позволили «Нижнему Новгороду» сравнять. А потом еще случилась эта история с четвертым голом (Антон Зиньковский забил в ворота «Пари Нижний Новгород» после контратаки, но судья гол не засчитал и поставил пенальти в ворота «Спартака», так как контратака началась с игры рукой Даниила Хлусевича в своей штрафной. Пробив пенальти, гости повели 4:3. — «Известия»). Никогда такого не видел, чтобы отменяли твой гол и тут же ставили в твои ворота пенальти. Судьям виднее, но эпизод очень необычный. В первый раз такое, но с кем не бывает.

— Нет желания, чтобы после такого отменил ВАР, а то потеряли красивый гол?

— Ну что тут поделать. Так бывает иногда. Всё равно такие случаи редко происходят.

— Как в итоге удалось отыграться в конце матча и победить?

— Те игроки, которые потом вышли на замены, здорово усилили игру. Тот же Квинси Промес вышел в середине второго тайма, сделал голевую передачу на Мишу Игнатова и сам забил победный гол. Ребятам большое спасибо. Была сложная игра, но главное, что мы победили.

— За счет чего «Спартак» выиграл все матчи этого сезона, лидирует в чемпионате и Кубке России?

— Мы работаем на тренировках, выполняем установку тренера, выкладываемся на поле в каждом матче, бьемся друг за друга. Очень рад, что получается игра, есть хороший результат. Главное, не останавливаться, продолжать также работать и побеждать.

— Что нужно сделать, чтобы не повторить провала весны, когда «Спартак» отстал от «Зенита» и уступил ЦСКА второе место в чемпионате?

— Не допускать ошибок в обороне, лучше реализовывать свои моменты в атаке. Тут всё просто. Максимальная концентрация на каждого следующего соперника, какой бы статус у него не был.

— Как адаптируются новички «Спартака»?

— Всё хорошо. Забивают, отдают передачи. Вы сами видели, как результативно начал Тео Бонгонда, который уже принес нам немало очков в чемпионате и Кубке России. Хесус Медина стал забивать и отдавать передачи с первых же матчей за «Спартак», даже с первой минуты (смеется), если помните, что было в Казани (Медина забил победный гол в выездном матче с «Рубином» во втором тайме через 40 секунд после выхода на замену, это был его дебютный матч за «Спартак». — «Известия»). И Олег Рябчук сейчас против «Нижнего Новгорода» сыграл первый матч, вышел на замену вместо меня как раз после того, как мы стали проигрывать 3:4. И тоже удачно, раз в итоге «Спартак» победил.

— У вас это был первый за долгое время матч в стартовом составе. Есть недовольство, что вам не так доверяют играть, как конкурентам?

— Это решать тренеру. Я, конечно, хочу играть больше. Но это конкуренция. Важно показывать себя на тренировках и в матчах, когда тебя выпускают. И своей игрой доказывать, что ты должен быть в основном составе.