«Уже запутался, сколько в «Торпедо» было руководителей»

Прошедший 8 августа матч второго тура группового этапа Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» стал одним из самых зрелищных за последнее время. Красно-белые вели 3:1 после первого тайма, но за 10 минут второго нижегородцы забили трижды. Причем четвертый гол возник курьезным образом. Подопечные Гильермо Абаскаля провели контратаку, в конце которой Антон Зиньковский забил мяч дальним ударом. Но судьи не только отменили взятие ворот, а еще и зафиксировали случившуюся несколькими секундами ранее игру рукой Даниила Хлусевича в штрафной своей команды, назначив пенальти в ворота «Спартака», реализованный Тимуром Сулеймановым. В концовке встречи хозяева всё же вырвали победу — 5:4.

В воротах «Пари Нижний Новгород» играл Виталий Ботнарь, который подменяет в Кубке России основного голкипера команды Артура Нигматуллина. С Ботнарем в первом туре клуб обыграл дома в серии пенальти (4:3) московское «Динамо». «Пари НН» выступает в «группе смерти» — помимо двух московских команд там находится «Краснодар».

Сам Ботнарь перешел летом в «Нижний» из московского «Торпедо», за которое выступал три с половиной года и помог ему год назад выйти в РПЛ, откуда «автозаводцы» вылетели в прошлом сезоне. В интервью «Известиям» 21-летний вратарь поделился эмоциями от голевой феерии в матче со «Спартаком», рассказал о целях на сезон и подвел итоги периода в «Торпедо».

«Я в шоке был. Обычно такое по телевизору вижу»

— Объясните такое количество голов в кубковом матче? Любите хоккей?

— Я хоккеем так не увлекаюсь, но чувствую, буду увлекаться (улыбается).

— Ваша команда целенаправленно играла в такой открытый футбол? Или соперник вынудил?

— Слушайте, вам понравилось с трибуны такой футбол смотреть?

— Да, очень.

— Ну вот видите. Какие еще тогда могут быть вопросы? Ну вот так сложилось — играли то туда, то сюда.

— Просто до этого «Пари Нижний Новгород» не раскрывался подобным образом.

— Вот теперь видите, как с другой стороны раскрывается команда (смеется).

— Резкий такой прогресс. Прямо неожиданно.

— Ну да. Осталось только поменьше пропускать и побольше забивать, тогда будем выигрывать.

— О чем подумали, когда пропустили гол после дальнего удара Зиньковского, но поняли, что его не засчитают, а в ворота «Спартака» поставят пенальти?

— Я в шоке был. Обычно такое по телевизору вижу. А когда еще ты при этом участвуешь... Говорю, эмоций слишком много в этом матче было.

— Если абстрагироваться от зрелищности матча, то собой лично недовольны из-за пяти пропущенных голов? Или все мячи были слишком сложные, чтобы их отбить?

— Ну какая разница, сложные или несложные. Пять — это всё равно много. Я, конечно, пропускал в своей карьере столько за матч. Но, блин, всё равно пропускать пять — это не дело.

— Много раз за карьеру пропускали столько?

— Три раза еще у меня было по пять — в «Торпедо». В принципе нормально это переживал. У меня после такого был скачок бешеный в игре. Посмотрим, как сейчас будет.

— Можете вытеснить Артура Нигматуллина из основы в чемпионате? Или из-за пяти голов шанс пока упущен?

— Да слушайте, мое дело — просто тренироваться. А состав объявляет главный тренер. Приедем в Нижний Новгород, разберем ошибки, кто где не так сыграл. И будем идти дальше.

«Со всеми можно играть на равных — наши матчи с «Динамо» и «Спартаком» это показали»

— Недавно у вас в клубе поменялось руководство, сменился генеральный директор. Не было ощущение дежавю от прошлого сезона в «Торпедо», по ходу которого сменились три президента и четыре главных тренера?

— Нет, такого не было (улыбается).

— Верите, что попали в более стабильный клуб?

— Ну посмотрим, как будет. Не могу судить.

— Как оцените свой период в «Торпедо»?

— Наверное, в последний год было больше негатива. Потому что из-за травмы я полгода пропустил. Далее были определенные моменты после травмы, из-за которых пришлось покинуть клуб.

— Если бы не травма, потеснили бы Егора Бабурина?

— Да кого там теснить? Я там первым номером был. Я же начинал чемпионат в основе (улыбается). Кого там теснить? Дело случая — сломался. Не сказал бы, что по спортивному принципу отдал место в основе. Просто сломался вратарь — другой встал в ворота. Дело случая.

— Просто со всеми кадровыми перестановками в «Торпедо» я уже запутался, с кем команда начинала прошлым летом сезон в РПЛ.

— Я тоже. Хотя я там и был четыре года, но уже запутался, сколько там руководителей было.

— Вы их хоть можете поименно перечислить?

— Нет, давайте не будем. У меня сейчас голова о другом думает.

— Какие перспективы у «Пари Нижний Новгород» в нынешнем сезоне?

— Мы двигаемся от игры к игре. Дальше у нас «Ахмат» в понедельник — готовимся к нему.

— Но цели какие? Снова остаться в РПЛ?

— Надо всегда ставить перед собой самые высокие цели. Я не говорю про первое место — надо тоже быть реалистами. Но хочется быть как можно выше. Посмотрим, как это у нас получится.

— Не упали в обморок после жеребьевки групповых этапов Кубка России, когда вашей команде досталась группа со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром»?

— Я в обморок? Нет, конечно (улыбается). Я и за жеребьевкой не следил. Вообще не знал, кто у нас. Уже позже посмотрел список игр, расписание перед сезоном. Глянул, кто в кубке. И увидел «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Но отреагировал спокойно. Со всеми можно играть на равных и на победу. Наши матчи с «Динамо» и «Спартаком» это показали.