«С юмором отношусь к мему от Быстрова про Володьку»

Прошедший 9 августа матч между московским «Динамо» и «Краснодаром» стал одним из самых зрелищных за последнее время. Бело-голубые вели 2:0, «Быки» сумели отыграть эти два мяча даже после незабитого пенальти, затем динамовцы снова вышли вперед, ближе к концу встречи южный клуб опять сравнял, но за считаные секунды до финального свистка «Динамо» вырвало победу (4:3) за счет рикошета после удара со штрафного в исполнении Арсена Захаряна.

Эта игра стала первой за «Краснодар» для нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова после его двухлетнего отсутствия в клубе. В 2017–2021 годах 23-летний уроженец Махачкалы был подающим надежды воспитанником команды, но затем потерял место в составе, а затем уехал в аренды из России — сезон-2021/22 он провел в составе турецкого «Гиресунспор», а сезон-2022/23 — в израильском «Хапоэле» из города Беэр-Шева.

В интервью «Известиям» Сулейманов рассказал о своем состоянии после возвращения в «Краснодар», работе с главным тренером команды Владимиром Ивичем, выступлении в чемпионате Израиля, скандальной дисквалификации за драку и своей реакции на мем «Алло, Шапи, это Володька!».

«Я думаю, дома мы отквитаем это всё»

— Обидно так проигрывать, пропуская на последних секундах, — со штрафного после рикошета?

— Конечно, обидно проигрывать на последней секунде, когда не было шансов отыграться. Тем более отыгрались с 0:2, потом с 2:3, имели счет 3:3 в концовке.

— Можно говорить о случайности с учетом того, что подобный рикошет мало шансов предусмотреть?

— Это футбол — мы его и любим за такое, когда случается что-то непредсказуемое. Так бывает, к сожалению. Но у нас еще домашняя игра с «Динамо». Я думаю, дома мы отквитаем это всё.

— Это первый ваш официальный матч за «Краснодар» после возвращения из израильской аренды. Как чувствуете себя физически?

— Тренировался на 100%. И сейчас я чувствую себя прекрасно, тем более после игры.

— «Динамо» при новом главном тренере Марцеле Личке старается играть в атакующий футбол. Оно становится похожей на вашу команду?

— В любом случае «Краснодар» тоже всегда играет в атакующий футбол. Мы сегодня видели счет 4:3 и открытый футбол. Было интересно. Очень интересная игра в обе стороны.

— Есть тенденция в том, что в Кубке России стали проводиться такие веселые матчи? За сутки до вас «Спартак» дома обыграл 5:4 «Пари Нижний Новгород»?

— Я думаю, для болельщиков это хорошо, что они могут смотреть такие игры. Им будет интересно приходить на кубковые матчи.

«Надеюсь, в Россию тоже скоро вернутся еврокубки»

— Какие впечатления от израильского периода?

— Честно скажу, в Израиле было очень хорошо: и атмосфера, и болельщики, и футбол. Очень хорошо мы играли в еврокубках. Да, обстоятельства так сложились, что я закончил там выступление так, как закончил, — у меня дисквалификация была (1 мая за участие в массовой драке в конце матча с «Маккаби» (Хайфа) Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей. — «Известия»), но это был прекрасный опыт.

— Что все-таки случилось в том эпизоде, из-за которого вас дисквалифицировали?

— Меня ударили — потом я ударил. Так получилось.

— Не жалеете, что сорвались?

— Знаете, когда меня бьют, я не могу стоять и молчать. Если меня бьют, я тоже буду бить. Так я воспитан.

— Скучаете по еврокубкам, вернувшись в Россию?

— Естественно, скучаю по еврокубкам. Я думаю, каждый футболист, который играл в еврокубках, понимает, что это такое, какая это атмосфера. Надеюсь, в Россию тоже скоро вернутся еврокубки.

— Чемпионат Израиля сейчас выше или ниже по уровню, чем РПЛ?

— Думаю, плюс-минус один и тот же уровень. Если вы будете в Израиле и пойдете на топовый матч местного чемпионата, то увидите атмосферу как в Лиге чемпионов.

— В связи с тем, что вы не играли предыдущие матчи сезона, закономерен вопрос: после возвращения из аренды остаетесь в «Краснодаре» или уйдете куда-то до конца летнего трансферного окна?

— Я не хочу сейчас ничего говорить про будущее. На данный момент я — игрок «Краснодара». И я получил удовольствие, сыграв первую игру в сезоне. Давно не играл, а тут сразу 90 минут был на поле, поэтому получил удовольствие. Что будет дальше, я не могу говорить. В жизни всякое бывает. Так что посмотрим.

«Я играл против него в Израиле»

— Зимой главным тренером «Краснодара» стал Владимир Ивич. Вы только летом начали с ним работать. Какие впечатления от него?

— Вы же понимаете, у каждого тренера свои задачи, свой стиль. Я играл против него в Израиле. Если помните, первую половину прошлого сезона он работал там (главным тренером «Маккаби» (Тель-Авив). — «Известия»). И в Израиле его команда играла тоже в атакующий футбол. Причем плюс-минус как «Краснодар» — с забеганиями, с пропусками. Считаю, что это сильный специалист и «Краснодар» будет прибавлять по ходу сезона.

— Часто кажется, что «Краснодар» при всех тренерах играет в один и тот же футбол. Что-то Ивич поменял в игре?

— У каждого тренера есть свои нюансы. Я же не могу их вам рассказывать — соперник потом будет это читать и понимать, какие нюансы у нашей команды. Я не могу это рассказывать.

— Как вы относитесь к тому, что многие до сих пор помнят вас не только по игре в футбол, но и по мему «Алло, Шапи, это Володька!», родившемуся благодаря обращению к вам Владимира Быстрова из студии «Матч ТВ», когда вы давали флеш-интервью каналу после матча с «Севильей», хотя прошло уже два с половиной года?

— Я не знаю. Нормально всё (улыбается). Ничего не могу сказать — ну мем как мем. Если людям это нравится, то почему нет. Пусть так и будет.

— Среди знакомых в команде и ее была реакция?

— Ну подкалывали меня, было такое. Я не обижаюсь — с юмором к этому отношусь.