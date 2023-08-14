Реклама
Прямой эфир
Общество
Мантуров сообщил о начале поставок МС-21 до конца 2024 года
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Наука и техника
Станция «Луна-25» передала первые снимки
Экономика
Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Мир
Число жертв схода оползня на грузинском курорте Рача выросло до 25
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил о плане вторжения Польши на Украину
Мир
Температура воздуха в Турции поднялась до +47 градусов
Общество
На стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра»
Армия
Минобороны показало поражение батареи С-300 ВСУ в Николаевской области
Туризм
Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки
Экономика
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 98 рублей
Армия
Российские силы нанесли удар по складам хранения безэкипжаных катеров ВСУ

Политолог усомнился в ускорении поставок оружия Украине

Политолог Топорнин: внутри НАТО отмечается дефицит для поставок Украине
0
Фото: Global Look Press/Cover Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны вряд ли смогут ускорить поставки оружия Украине в ближайшее время. Такое мнение доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин высказал в понедельник, 14 августа.

«Во-первых, Украина просит поставки в достаточно большом количестве, во-вторых, она интересуется дорогостоящим военным оборудованием и тем, которое не находится в избытке. По некоторым видам вооружений есть дефицит внутри НАТО. Для того, чтобы это военное оборудование изготовить, нужны деньги и время», — объяснил политолог в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что известно про дефицит артиллерийских 155-миллимитровых снарядов, и Евросоюз (ЕС) уже размещает заказы на их производство за рубежом, даже в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Это говорит о том, что не получится взять и по мановению волшебной палочки ускорить поставки вооружения.

«Легко и просто можно нарастить поставки стрелкового вооружения — автоматы, пистолеты, пулеметы, легкие минометы, но это все в наличии у украинской армии уже есть. У них мотострелки уже хорошо вооружены, им требуется тяжелая артиллерия, реактивные системы, бронемашины, еще они хотят ракеты подключить, самолеты», — заключил эксперт.

Накануне экс-помощник бывшего американского лидера Дональда Трампа Джон Болтон высказал мнение, что политика президента США Джо Байдена привела к провалу украинского контрнаступления, лишь оттягивая поражение Киева, передает RT.

«Наши подразделения не только отбивают атаки, но и сами переходят в контрнаступление»
Владимир Путин рассказал о ходе СВО, африканском партнерстве и контактах с Турцией

По его словам, постоянная дискуссия на Западе о поставках Украине того или иного вида вооружений, а также опасения эскалации конфликта из-за риска прямого столкновения России и НАТО «вселили парализующую осторожность в западные столицы».

Он указал на то, что «робкий и бессистемный подход» администрации нынешнего главы Белого дома к помощи Киеву «подорвал общественную поддержку США» в этом вопросе, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 12 августа, газета The Times со ссылкой на офицера ВС США, готовившего украинских военнослужащих, отметила, что лидеры НАТО надеялись на чудо в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое Киев обещал блоку, но эти ожидания не оправдались.

За день до этого газета The Hill написала, что просчеты западных кураторов Украины при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева стали подарком для России. В материале отмечалось, что неспособность политиков, включая Байдена, справиться с ожиданиями и донести до американского народа, почему этот конфликт так важен для США и что он не будет разрешен одним контрнаступлением, поставил под угрозу саму поддержку, необходимую для будущего успеха Киева.

Тогда же военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади указал на то, что масштабы потерь военной техники ВСУ на поле боя говорят о том, что Запад переоценил способности украинских военных ее применять.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023