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Экс-помощник Трампа обвинил Байдена в провале наступления ВСУ

Экс-помощник Трампа Болтон: политика Байдена лишь оттягивает поражение Украины
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Фото: Global Look Press/CNP/Samuel Corum
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Политика президента США Джо Байдена привела к провалу украинского контрнаступления, лишь оттягивая поражение Киева. Такое мнение высказал 13 августа экс-помощник бывшего американского лидера Дональда Трампа Джон Болтон в статье для газеты The Wall Street Journal.

По его словам, постоянная дискуссия на Западе о поставках Украине того или иного вида вооружений, а также опасения эскалации конфликта из-за риска прямого столкновения России и НАТО «вселили парализующую осторожность в западные столицы».

«Парализованная страхом перед российской эскалацией администрация (президента США. — Ред.) всё время стремилась лишь оттянуть поражение Украины», — отметил Болтон.

Он указал на то, что «робкий и бессистемный подход» администрации нынешнего главы Белого дома к помощи Киеву «подорвал общественную поддержку США» в этом вопросе.

«Мистер Байден усугубил эту проблему. <…> В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — написал экс-помощник Трампа.

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Ранее, 12 августа, газета The Times со ссылкой на офицера ВС США, готовившего украинских военнослужащих, отметила, что лидеры НАТО надеялись на чудо в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое Киев обещал блоку, но эти ожидания не оправдались.

За день до этого газета The Hill написала, что просчеты западных кураторов Украины при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева стали подарком для России. В материале отмечалось, что неспособность политиков, включая Байдена, справиться с ожиданиями и донести до американского народа, почему этот конфликт так важен для США и что он не будет разрешен одним контрнаступлением, поставил под угрозу саму поддержку, необходимую для будущего успеха Киева.

Тогда же военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади указал на то, что масштабы потерь военной техники ВСУ на поле боя говорят о том, что Запад переоценил способности украинских военных ее применять.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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