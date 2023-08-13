НАТО надеялось на чудо в свете контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое Киев обещал блоку. Об этом 12 августа заявил газете The Times один из офицеров ВС США, готовивший украинских военнослужащих.



«НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им (чудеса)», — сказал офицер, чье имя не называется.



Как отмечается в материале, Украина и ее союзники стали обвинять друг друга из-за неудач в контрнаступлении. Так, украинский чиновник упрекнул Североатлантический альянс в безвольности, так как он якобы не отвечает на действия России должным образом.

По мнению автора, наступило время «более серьезного размышления над долгосрочными планами». Он считает, что в результате этого могут появиться условия для рассмотрения возможности некоего мира.

11 августа военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади указал на то, что масштабы потерь военной техники ВСУ на поле боя говорят о том, что Запад переоценил способности украинских военных ее применять.



Днем ранее, 10 августа, The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и большое число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения Украины разочарование. Чиновники Украины и Запада в ярких красках рассказывали о нем и о выгодах, которые оно может принести украинскому народу, однако этого не случилось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.