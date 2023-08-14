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Дуда заявил об отстаивании интересов Польши в вопросе поставок украинского зерна

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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Польша будет отстаивать свои интересы в вопросе поставок украинского зерна. Об этом 14 августа заявил президент страны Анджей Дуда.

«Наша самая важная обязанность — стоять на страже интересов республики. А значит, защищать внутренний рынок и начинающийся с нас рынок Европейского союза. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами», — приводит его слова агентство PAP.

Дуда отметил, что Польша не согласится снять блокаду украинского зерна, которая истечет 15 сентября.

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В июле политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» заявил, что Польша перестает скрывать усталость от поддержки Украины. Он указал на то, что нет ничего удивительного в том, что сегодня Польша защищает свои экономические интересы, потому что протестные настроения в стране в отношении поддержки Киева растут.

2 мая Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до 5 июня. При этом оставила разрешенным транзит зерна в другие страны Евросоюза. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия, в свою очередь, обязались отменить односторонние меры в отношении продуктов, поступающих с Украины. В начале июля Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

В Киеве выражали обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

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