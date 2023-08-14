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Политолог из Египта обвинила США и Европу в росте мировых цен на зерно

Политолог из Египта Эль-Шейх: действия США привели к росту цен на зерно в мире
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Фото: Global Look Press/Martin Schutt
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Мировые цены на зерновую продукцию выросли из-за действий США и европейских стран, которые отказались выполнить российскую часть стамбульских договоренностей. Об этом 14 августа заявила «Известиям» эксперт клуба «Валдай», профессор политологии Каирского университета, член Египетского совета по международным делам Нурхан Эль-Шейх.

«Западные СМИ и политики пытаются обвинить только Россию в чрезмерном росте цен на зерно. Они связывают этот кризис с приостановлением участия России в черноморской зерновой инициативе. Международный валютный фонд предупредил, что выход России из него может привести к росту цен на зерно примерно на 15%. На самом деле Соединенные Штаты и европейские страны несут ответственность за этот кризис», — сказала она.

По ее словам, Запад мог бы выполнить российскую часть стамбульских договоренностей, но ему безразлична судьба миллиардов народов Азии и Африки.

«Первая часть договоренностей была полностью реализована, в то время как вторая часть не увидела свет из-за политической подоплеки, связанной с западными санкциями в отношении России», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что обеспечить стабильную ситуацию на мировом рынке зерна и удобрений невозможно без участия РФ, которая продолжает играть ключевую роль в борьбе с мировым зерновым кризисом благодаря поставкам в африканские страны.

«В марте Египет получил самую крупную партию российской пшеницы с 1986 года. Россия также выступила с инициативой оказать бесплатную поддержку шести африканским странам, наиболее нуждающимся в зерне и удобрениях», — отметила Нурхан Эль-Шейх.

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10 августа министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Россия поставит странам Африки до 50 тыс. т зерна на безвозмездной основе.

В конце июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Он обратил внимание на то, что РФ наращивает поставки сельхозпродукции в Африку, несмотря на антироссийские санкции против экспорта, и за первые шесть месяцев 2023 года направлено почти 10 млн т зерна.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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