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Глава Минсельхоза рассказал о безвозмездной поставке 50 тыс. т зерна Африке

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Фото: REUTERS/Feisal Omar
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Россия поставит странам Африки до 50 тыс. т зерна на безвозмездной основе. Об этом 10 августа сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Как говорил наш президент, помимо того, что мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах от 25 до 50 тыс. т», — сказал он журналистам.

По его словам, такие поставки могут начаться в ближайшее время. Также Россия планирует экспортировать до 55 млн т зерна.

«Эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения по ходу уборки. Если мы увидим, что у нас прогнозы по уборке по объему зерна растут, мы скорректируем цифру и по объемам экспорта», — отметил Патрушев.

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28 июля президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка сообщил, что РФ продолжит поставлять африканским государствам зерно, в том числе безвозмездно.

При этом он также заявил, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Он обратил внимание на то, что РФ наращивает поставки сельхозпродукции в Африку, несмотря на антироссийские санкции против экспорта, и за первые шесть месяцев 2023 года направлено почти 10 млн т зерна. Кроме того, по его словам, в ближайшие три-четыре месяца российская сторона поставит по 25–50 тыс. т зерна шести африканским странам безвозмездно.

В тот же день Патрушев рассказал, что Россия в первом полугодии текущего года нарастила поставки пшеницы в Африку до 9 млн т, превысив показатели первых шести месяцев прошлого года в три раза.

24 июля Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» заявил, что страна способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

7 июля Патрушев сообщил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта. Он также уточнил, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны.

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