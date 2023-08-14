Лерчек не явилась в суд на рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не явилась в Московский городской суд на рассмотрение апелляционного представления прокуратуры об отказе изменить ей меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 14 августа.

Адвокат Чекалиной не уточнила журналистом, где находится блогер. По словам защитника, Лерчек письменно уведомила о своем отсутствии суд.

Муж Чекалиной Артем, также проходящий по делу, в свою очередь, сегодня пришел в суд на рассмотрение апелляционного представления.

В марте стало известно о возбуждении против Лерчек и ее мужа уголовного дела из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. В том же месяце выяснилось, что супруги стали фигурантами еще одного уголовного дела об отмывании денежных средств. Следствие предполагает, что им удалось легализовать более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Предполагается, что Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Деньги блогера поступали на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям.

21 июля суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о назначении домашнего ареста Чекалиной. Осталась в силе ранее вынесенная мера пресечения в виде запрета определенных действий. На заседании 14 июля суд также отказался менять меру пресечения мужу Лерчек на домашний арест. Вынесенная ранее мера пресечения в виде запрета определенных действий пока остается в силе.

24 июля прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест.