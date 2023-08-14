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Лерчек не явилась в суд на рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не явилась в Московский городской суд на рассмотрение апелляционного представления прокуратуры об отказе изменить ей меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 14 августа.

Адвокат Чекалиной не уточнила журналистом, где находится блогер. По словам защитника, Лерчек письменно уведомила о своем отсутствии суд.

Муж Чекалиной Артем, также проходящий по делу, в свою очередь, сегодня пришел в суд на рассмотрение апелляционного представления.

В марте стало известно о возбуждении против Лерчек и ее мужа уголовного дела из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. В том же месяце выяснилось, что супруги стали фигурантами еще одного уголовного дела об отмывании денежных средств. Следствие предполагает, что им удалось легализовать более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

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Предполагается, что Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Деньги блогера поступали на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям.

21 июля суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о назначении домашнего ареста Чекалиной. Осталась в силе ранее вынесенная мера пресечения в виде запрета определенных действий. На заседании 14 июля суд также отказался менять меру пресечения мужу Лерчек на домашний арест. Вынесенная ранее мера пресечения в виде запрета определенных действий пока остается в силе.

24 июля прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест.

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