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Прокурор обжаловал отказ суда поместить блогера Лерчек под домашний арест

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Лерчек (Валерию Чекалину) под домашний арест. Об этом 24 июля говорится в Telegram-канале надзорного ведомства по Москве.

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — отмечается в сообщении.

Прокуратурой Москвы внесено апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда.

21 июля суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о назначении домашнего ареста Чекалиной. Осталась в силе ранее вынесенная мера пресечения в виде запрета определенных действий. Супругу блогера Артему на заседании 14 июля суд также отказался менять меру пресечения на домашний арест.

Чекалины не давали комментарии после заседания.

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В марте стало известно о возбуждении против блогеров уголовного дела из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Позднее, 16 марта, выяснилось, что супруги стали фигурантами еще одного уголовного дела об отмывании денежных средств. Следствие предполагает, что им удалось легализовать более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Предполагается, что Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Деньги блогера поступали на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям.

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