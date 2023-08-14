Эксперты объяснили ослабление рубля и спрогнозировали курс на осень

Главным триггером ослабления рубля по-прежнему остается снижение профицита торгового баланса вследствие падения экспортных поступлений, а также роста импорта, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 14 августа.

Ранее в этот день курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, евро — 110 рублей впервые с марта 2022 года.

Давление на рубль оказывает и геополитическая напряженность. Дополнительно на курсе рубля сказывается повышенный спрос на валюту у россиян во время отпусков, добавил Антонов.

«Россия на протяжении десятилетий остается нетто-экспортером капитала. Этот фундаментальный фактор также оказывает негативное воздействие на нынешнюю ситуацию с рублем», — отметил эксперт.

Аналитик не прогнозирует серьезных изменений курса в ближайшее время, так как влияющие фундаментальные факторы остаются без изменений.

«Однако надо признать, что у ситуации со слабым рублем есть и свои плюсы — он дает больше бюджетных денег. Ожидается, что после сегодняшнего преодоления психологического уровня 100 рублей, а затем и 101 рубля за доллар, стоит ждать ослабления до 104–105 рублей, по евро — 113 рублей. Если со стороны Центробанка никаких четких действий не будет, то после 113 рублей по евро цена двинется к уровню 119 рублей», — подчеркнул Антонов.

В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что с экономической точки зрения, ослабление российской нацвалюты может завершиться, когда предложения валюты от экспорта будет хватать на импорт и отток капитала.

«Во втором полугодии Банк России начал цикл ужесточения монетарной политики, а Минфин планирует замедлить темп госрасходов. С осени эти факторы могут снизить спрос на импорт и повысить привлекательность рублевых сбережений, что поддержит рубль», — считает эксперт.

По его словам, с осени рубль может получить поддержку со стороны нефтяных цен.

«Примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки на российский валютный рынок составляет два-три месяца. Цены на нефть Brent закрепились выше $80 за баррель в июле, поэтому положительное влияние на рубль вероятно в сентябре-октябре», — уточнил он.

Также, по его мнению, остановить ослабление рубля могут активные действия со стороны властей.

«Мы полагаем, что в случае быстрого движения выше 100 рублей за доллар вероятно усиление словесных интервенций в защиту рубля. Кроме этого, власти при необходимости могут нарастить продажи юаней из резервов, вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортеров, усилить ограничения на отток капитала и, в крайнем случае, пойти на внеочередное повышение ключевой ставки на несколько процентных пунктов», — сказал Васильев.

Он привел два сценария с прогнозом по курсу рубля к доллару и евро осенью: базовый и рисковый.

«В базовом сценарии мы ожидаем средний курс рубля к доллару осенью вблизи отметки 95 (диапазон 90–100), средний курс евро — 105 [рублей] (диапазон 99–100), средний курс юаня — 13,1 [рубля] (диапазон 12,4–13,8). В базовом сценарии власти начинают защищать курс рубля, рубль получает поддержку со стороны ужесточения монетарной политики и ужесточения бюджетной политики, а также со стороны нефтяных цен. <…> В рисковом сценарии власти не вмешиваются в динамику рубля и рубль осенью слабеет до 110 за доллар (диапазон 100–120), 121 [рубль] за евро (диапазон 110–132) и 15,2 [рубля] за юань (диапазон 13,8–16,6)», — заключил Васильев.

14 августа в Центробанке РФ сообщили «Известиям», что не наблюдают угрозы для финансовой стабильности России на фоне ослабления курса рубля.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.