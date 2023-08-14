Кличко обсудил поставки дальнобойного вооружения Украине с министром финансов ФРГ

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с министром финансов ФРГ и лидером партии СвДП («Свободная демократическая партия») Кристианом Линднером, который в понедельник, 14 августа, прилетел в столицу Украины.

В ходе переговоров обсуждался вопрос потребностей Украины в дальнобойном вооружении.

«Обсудили ситуацию на Украине и в Киеве и дальнейшую поддержку борьбы Украины. В частности, речь шла о финансовой помощи и помощи в поставках оружия. Я подчеркнул, что Украина остро нуждается в необходимом вооружении. Это и системы ПВО, и дальнобойное оружие», — сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

Линднер впервые посетил Украину после начала спецоперации России по защите Донбасса. Министр прибыл в Киев на поезде.

Ранее, 7 августа, советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, дальнобойные западные ракеты были бы «эффективны при ударах по российским складам оружия, по переправам и по мостам».

За день до этого депутат парламента Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство страны предоставить Украине ракеты Taurus. Шварц отметил, что опасения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса по поводу того, что Taurus обладает такой дальностью, что Киев может использовать их для ударов по объектам в РФ, не имеют смысла, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже в состоянии достигнуть российской территории с помощью поставленных им ранее артиллерийских систем Mars и HIMARS.

3 августа глава минобороны Германии высказался против передачи ракет Taurus Украине. По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине.

В этот же день газета Die Welt сообщила, что власти Германии затягивают отправку обещанного Украине в мае пакета военной помощи. Отмечалось, что с мая не было отправлено ни одной машины Marder, из 18 зенитных самоходных установок Gepard доставили всего 12.

Обсуждение поставок Киеву дальнобойных ракет активизировалось после того, как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего действия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул Песков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.