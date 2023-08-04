Welt сообщила о затягивании Германией отправки пакета военной помощи Украине

Власти Германии затягивают отправку обещанного Украине в мае пакета военной помощи, сообщила 3 августа газета Die Welt со ссылкой на результаты своих подсчетов.



В статье указывается, что Германия пообещала доставить оружие в рамках нового пакета в кратчайшие сроки, однако на сегодняшний день Украина мало что получила из этого.



И официальные, и неофициальные источники подтверждают, что Берлин отправил Киеву только 10 танков Leopard 1 из 110 обещанных весной.



Украина также не получила четыре системы противоракетной обороны (ПРО) IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным. Также с мая не было отправлено ни одной машины Marder, из 18 зенитных самоходных установок Gepard доставили всего 12.



Германия объявила о новом пакете вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд в мае. Так, в рамках данного транша Киев должен был получить 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников и многое другое.

4 июля стало известно, что Украина стала крупнейшим получателем оружия Германии в первом полугодии 2023 года. Власти разрешили поставить Киеву оружие на €1,65 млрд.



19 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек затяжной характер конфликта на Украине. Он отметил, что ФРГ будет поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.