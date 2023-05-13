Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле Луганска со стороны ВСУ ракетами Storm Shadow
Мир
Минэнерго сообщило о повреждении энергообъекта в Хмельницкой области
Мир
Берлин готовит крупнейшую поставку оружия Киеву
Общество
В Крыму назвали планы контрнаступления ВСУ авантюрой Запада
Происшествия
Взрыв прогремел в Луганске
Мир
Власти Хмельницкой области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Общество
Рогов указал на рост террористической активности Киева в Запорожской области
Происшествия
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждено здание школы
Мир
В G7 заявили об устойчивости мировой экономики в условиях кризиса
Общество
Бастрыкин поручил доложить по делу об убийстве ребенка в Москве
Происшествия
В Челябинске автомобиль влетел в остановку после ДТП
Мир
В Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок не помогать оружием РФ
Армия
Новейший корвет «Меркурий» вошел в состав ВМФ России
Сюжет:

Берлин готовит крупнейшую поставку оружия Киеву

Spiegel: ФРГ собирается отправить Киеву крупнейшую партию оружия за время конфликта
0
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Германии готовит новый пакет вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд. Об этом сообщает журнал Der Spiegel в субботу, 13 мая.

«Федеральное правительство хочет значительно расширить свою поддержку Киева и готовит крупнейшую поставку оружия с начала конфликта», — говорится в материале.

Отмечается, что список нового оружия, запланированного к поставке, довольно длинный. В рамках нового пакета Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, четыре дополнительных зенитных комплекса Iris-T с боекомплектом, дополнительные артиллерийские боеприпасы и более 200 единиц боевых бронированных машин и боевых машин тылового обеспечения. Также планируется поставка 18 колесных гаубиц, о которой было объявлено в конце 2022 года, уточняет журнал.

«Леопард» и другие животные: какое оружие уже получила Украина
Киев готовит большое наступление, эксперты дали прогнозы

В конце апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он отметил тогда, что Германия уже передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023