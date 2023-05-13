Берлин готовит крупнейшую поставку оружия Киеву

Правительство Германии готовит новый пакет вооружений для поставки на Украину на сумму €2,7 млрд. Об этом сообщает журнал Der Spiegel в субботу, 13 мая.

«Федеральное правительство хочет значительно расширить свою поддержку Киева и готовит крупнейшую поставку оружия с начала конфликта», — говорится в материале.

Отмечается, что список нового оружия, запланированного к поставке, довольно длинный. В рамках нового пакета Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, четыре дополнительных зенитных комплекса Iris-T с боекомплектом, дополнительные артиллерийские боеприпасы и более 200 единиц боевых бронированных машин и боевых машин тылового обеспечения. Также планируется поставка 18 колесных гаубиц, о которой было объявлено в конце 2022 года, уточняет журнал.

В конце апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он отметил тогда, что Германия уже передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.